Роскосмос подтвердил факт задержания замгендиректора по гособоронзаказу

«Детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела, находятся в введении Следственного комитета РФ», - заявил представитель компании.

Как ранее объявили в Следственном комитете России, Фролову и его соучастникам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они похитили при закупке оборудования не менее 435 миллионов рублей. Суд назначил им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суд назначил всем трем Фролову и его подельникам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщили, что главный бухгалтер АО «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева» Евгений Постригань покончил с собой. Его тело нашли в Железногорске Красноярского края в минувшее воскресенье, 17 декабря. До своего дня рождения он не дожил четыре дня. По словам его коллег, причиной суицида могли быть финансовые проблемы предприятия.