05 апреля 2024, 09:13

Росгвардейца наградят за задержание напавшего на губернатора Мурманской области мужчины

РИА «Новости»
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Боец Росгвардии спас губернатора Мурманской области Андрея Чибиса от смерти и задержал преступника. Его представят к награде, сообщил депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Росгвардеец <…> будет представлен к награде. По оценке ведомства, офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и сумел предотвратить гораздо более тяжкие последствия», - сказал он.

Александр Хинштейн раскрыл детали нападения. По его словам, командир отделения оперативной роты ОМОН «Медведь» Мурманского управления Росгвардии среди других людей сопровождал Андрея Чибиса при выходе из ДК «Строитель». Он буквально отшвырнул мужчину от губернатора - после удара ножом нападавший продолжил удерживать чиновника.

Преступник оказал сопротивление, и росгвардейцу пришлось выстрелить - сначала в воздух, затем в ногу. Потом он скрутил мужчину и передал полицейским.

Бойцу Росгвардии 41 год. Он случил в органах правопорядка с 2007 года и успел поучаствовать в спецоперации на Украине.

Губернатора Мурманской области прооперировали и в тяжелом состоянии перевели в реанимацию. Возбудили уголовное дело. Нападавший заявил правоохранителям, что голос в голове заставил его совершить покушение.

Уголовное дело Росгвардия
05 апреля 2024, 08:57
Напавшего на губернатора будут судить по делу о покушении
РИА «Новости»
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Прокуратура признала обоснованным возбуждение уголовного дела о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В преступлении обвинили жителя города Апатиты. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, задержанный 42-летний мужчина напал на губернатора и попытался его зарезать.

«Житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит прием граждан города, нанес ему удар ножом в живот», - указали в пресс-службе.

Сторона обвинения также заподозрила фигуранта уголовного дела в том, что он пытался скрыться с места преступления. Мужчину задержали представители Росгвардии.

Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. По этой статье Уголовного кодекса жителю Апатитов грозит наказание до 20 лет тюрьмы.

«Дальнейшее расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры области», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее главврач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев рассказал о состоянии раненого губернатора. Сотрудники больницы прооперировали Чибиса и поместили его в реанимацию.

Уголовное дело Прокуратура РФ Преступления Росгвардия
05 апреля 2024, 08:14
Напавший на губернатора Мурманской области мужчина имел судимость
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Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло на улице, когда чиновник вышел из дома культуры «Строитель» в Апатитах и направился к служебной машине. Подозреваемый уже имел судимость за умышленное причинение вреда здоровью, сообщил Telegram-канал Shot.

Нападение произошло около 22:00, после встречи губернатора с жителями. По информации канала, преступник выскочил из припаркованной неподалеку Toyota Corolla внезапно, охрана не успела отреагировать. Мужчина ударил Андрея Чибиса ножом, когда тот шел к служебной машине.

Подозреваемый пытался сбежать, но в него выстрелили - пуля попала в левую голень. И губернатора, и нападавшего увезли в Апатитско-Кировскую больницу. Обоих прооперировали.

Журналисты выяснили, что покушение мог совершить 42-летний мужчина. В 2020 году он проходил по делу об умышленном причинение вреда здоровью.

Андрея Чибиса перевели в реанимацию. Врач Юрий Ширяев заявил, что ему повезло - нож не задел аорту. Подозреваемый сказал на допросе, что напал на губернатора по зову внутреннего голоса.

Уголовное дело Убийства
05 апреля 2024, 02:07
«Ему очень сильно повезло». Врачи раскрыли подробности состояния губернатора Андрея Чибиса
Unsplash
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Подвергшегося нападению в Апатитах губернатора Мурманской области Андрея Чибиса прооперировали и поместили в реанимацию. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил главврач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев.

«Состояние тяжелое, [он находится] в реанимации. На самом деле ему очень сильно повезло, что не задета аорта, поэтому дальше лечение будет проходить в реанимации», - сказал медик.

Операция длилась больше часа. К пострадавшему вызвали дополнительную бригаду докторов для консультации.

Задержанный мужчина, который нанес Чибису удар ножом, заявил, что сделал это по зову внутреннего голоса. Преступление произошло после встречи главы региона с населением в Апатитах.

Больницы Преступления Врачи
05 апреля 2024, 02:01
Напавшего на главу Мурманской области задержал сотрудник Росгвардии
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Напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержал сотрудник Росгвардии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе главы региона.

«Сотрудник Росгвардии и задержал», - отметила собеседник агентства, отвечая на вопрос, была ли у Чибиса охрана во время встречи с жителями Апатитов.

В результате нападения Чибис получил ножевое ранение и был отправлен в реанимационное отделение городской больницы. Нападавшего задержали. Во время допроса он заявил, что сделал это по зову внутреннего голоса. При задержании его ранили в ногу.

В парикмахерской на улице Чертановская в Москве ранее произошло убийство. По предварительным данным, подросток нанес ножевое ранение 35-летнему мужчине. Правоохранители задержали подозреваемого, против него возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Росгвардия

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