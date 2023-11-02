По информации издания, женщина - родственница Александра III - унаследовала коллекцию картин от царской семьи. Она путешествовала по миру, демонстрируя и продавая произведения искусства. В Москву родственница императорской семьи привезла для продажи 180 полотен.

С ней связалась некая женщина, которая предложила купить все произведения за 36,8 миллиона рублей вместо ожидаемых 165,6 миллиона. Покупательница объяснила это тем, что владелица не гражданка России и столкнется со сложностями при продаже.

После соглашения о сделке часть картин сфотографировали и отправили из аэропорта Шереметьево в Останкинскую телебашню. Обе стороны встретились там, чтобы произвести расчет наличными. Однако из-за плохого знания русского языка женщине подсунули документ о дарении картин, а не о продаже. В результате она осталась без денег и коллекции. Пострадавшая обратилась в полицию, мошенницу объявили в розыск.

Ранее пенсионерка из Москвы отдала деньги и две квартиры телефонным мошенникам.