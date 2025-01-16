Родившей в СИЗО криптоблогерше Битмаме разрешили жить в одной камере с дочкой

«Ребенок подсудимой Федякиной находится с ней в специализированной камере СИЗО № 6 „Печатники“, ему созданы все условия для нормального развития, насколько это возможно в условиях следственного изолятора», - отметил собеседник агентства.

Блогерша на последнем заседании суда по делу о мошенничестве в крупном размере заявила о стрессе, возникающем, когда ее увозят для участия в процессе, а ребенок надолго остается без матери.

Ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ при президенте России Алексей Мельников, в свою очередь, подчеркнул, что в следственном изоляторе есть специальная камера для матерей с детьми, куда не пускают других заключенных. Врачи регулярно осматривают малышей и их родительниц. Более того, женщины в любой момент могут принять душ или помыть ребенка. В камере есть телевизор и холодильник.

Битмама родила ребенка в СИЗО.

Федякину ранее обвинили в крупном хищении денежных средств , среди которых дирхамы и биткоины.