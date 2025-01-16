16 января 2025, 09:18

Родившей в СИЗО криптоблогерше Битмаме разрешили жить в одной камере с дочкой

Медиасток.рф
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Маленькая дочь известной как Битмама блогерши Валерии Федякиной находится с ней в одной камере СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Ребенок подсудимой Федякиной находится с ней в специализированной камере СИЗО № 6 „Печатники“, ему созданы все условия для нормального развития, насколько это возможно в условиях следственного изолятора», - отметил собеседник агентства.

Блогерша на последнем заседании суда по делу о мошенничестве в крупном размере заявила о стрессе, возникающем, когда ее увозят для участия в процессе, а ребенок надолго остается без матери.

Ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ при президенте России Алексей Мельников, в свою очередь, подчеркнул, что в следственном изоляторе есть специальная камера для матерей с детьми, куда не пускают других заключенных. Врачи регулярно осматривают малышей и их родительниц. Более того, женщины в любой момент могут принять душ или помыть ребенка. В камере есть телевизор и холодильник.

Битмама родила ребенка в СИЗО.

Федякину ранее обвинили в крупном хищении денежных средств , среди которых дирхамы и биткоины.

Суд Криптовалюты Мошенничество Блогеры
16 января 2025, 04:32
На свалке нашли останки мужчины, пропавшего два месяца назад
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Английские полицейские обнаружили останки пропавшего без вести мужчины на свалке в графстве Эссекс. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

Полиция потратила 45 дней на поиски 46-летнего Кумали Турхана.

Последний раз мужчину видели в пабе The Globe в Челмсфорде утром 19 ноября 2024 года. После этого он перестал выходить на связь с родными и не появился на работе. Предположительно, он был убит.

По данным полиции Эссекса, последним Турхана видел 38-летний Джейхан Динлер, который покинул страну в день его исчезновения. Он улетел из аэропорта в Лондоне.

По версии полиции, Динлеру помогал бездомный мужчина из Румынии Киприан Илия, которого задержали. Он предстал перед Королевским судом Челмсфорда как соучастник преступления.

Задержанный не признал себя виновным и отрицал, что препятствовал законному и достойному захоронению тела Турхана. Суд оставил его под стражей до 15 сентября.

Ранее москвич обнаружил мумию отца , когда пришел в его квартиру.

Великобритания Англия Смертность Мужчины Полиция Румыния
15 января 2025, 21:37
«На детях можно неплохо заработать». Появилась запись разговора похитителей из Козельска
РИА «Новости»
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Суд вынес приговор похитителям восьмилетней девочки в Козельске. Они схватили школьницу и потребовали у матери выкуп. Записанные на видеорегистратор переговоры преступников показала пресс-служба СУ СКР по Калужской области.

Идея похитить ребенка появилась у четверых членов одной семьи в ноябре 2023 года. Они объездили несколько населенных пунктов, прежде чем перешли к действиям. На опубликованных следователями кадрах женщина обсудила с подельниками план преступления. Она предложила похитить школьника младшего возраста, дать родителям 48 часов на уплату выкупа, а после получения денег где-нибудь высадить.

«На детях можно неплохо заработать, как бы это ни звучало», - ответил соучастник.

В результате 29 ноября участники банды похитили девочку из Козельска , увезли к себе домой в Ульяновском районе, а на следующий день оставили на улице в Белевском районе Тульской области. Полицейские задержали похитителей. Суд приговорил двух мужчин к восьми и 14 годам в колонии строгого режима, женщину - к 12 годам в колонии общего режима. Четвертый уехал в зону СВО.

Уголовное дело Дети Преступления Приговоры
15 января 2025, 17:46
Организатора убийства вора в законе Япончика заочно приговорили к 21,5 года
РИА «Новости»
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Находящегося в международном розыске Илью Симонию заочно приговорили к 21,5 года колонии строгого режима за убийство в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под кличкой Япончик. Как сообщило РИА «Новости», такое решение вынес Московский городской суд.

Находящегося в международном розыске Илью Симонию заочно приговорили к 21,5 года колонии строгого режима за убийство в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под кличкой Япончик. Как сообщило РИА «Новости» , такое решение вынес Московский городской суд.

По данным следствия, Симония нанял группу из пяти киллеров для убийства Иванькова в рамках передела сфер влияния среди криминальных авторитетов. Операцию по ликвидации противника он начал еще в апреле 2009 года.

Киллеры установили наблюдение за потенциальной жертвой. Они выяснили, что Иваньков является частым посетителем ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе и установили там засаду.

Покушение на Япончика киллеры совершили 28 июля. Но криминальный авторитет выжил и попал в больницу, где умер только 9 октября.

Следователи задержали только трех участников покушения, которые получили от 14 до 16 лет колонии строгого режима. Еще двоих арестовали заочно. Вместе с заказчиком преступления Симонией они находятся в международном розыске.

В конце октября прошлого года власти Албании экстрадировали в Россию криминального авторитета Игоря Кокунова, известного как Вова Бандит. В начале 90-х он руководил криминальными группировками Москвы. В 2020 году против вора в законе завели уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии. Но рецидивист сбежал из-под домашнего ареста и уехал из страны.

Уголовное дело Убийства Суд Законы Преступления Приговоры Россия Москва
15 января 2025, 16:08
В Арзамасе мужчина хотел обокрасть квартиру, но напился и уснул
РИА «Новости»
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В Нижегородской области мужчина проник в чужую квартиру, чтобы украсть оттуда ценные вещи, но не смог довести начатое до конца, потому что выпил весь алкоголь в доме и уснул. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Неудавшееся ограбление произошло произошло в одном из жилых домов на проспекте Ленина в Арзамасе. Местный житель отжал раму окна и проник в чужую квартиру.

Он собрал деньги, медикаменты, средства гигиены и алкоголь, но решил выпить найденное спиртное. После этого 37-летний мужчина уснул на диване. Преступника обнаружил хозяин квартиры.

Полицейские задержали злоумышленника и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о покушении на ограбление. Ему грозит до четырех с половиной лет колонии. Правоохранителям мужчина заявил, что хотел похитить и продать чужое имущество, чтобы найти деньги для поездки в Нижний Новгород.

Ранее стало известно, что в США ограбили дом российского хоккеиста Евгения Малкина, который сейчас играет за команду «Питтсбург Пингвинз». Грабители вытащили из его сейфа чемпионские кольца на Кубок Стэнли. Эти награды он получил в 2009, 2016 и 2017 годах. В преступлении подозревают банду воров, которая проникает в дома известных спортсменов.

Ограбления Преступления Алкоголь Полиция

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