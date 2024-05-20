20 мая 2024, 00:50

Родители в Миассе избили подростка, сбежавшего из дома

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Родителей из Челябинской области заподозрили в избиении подростка. Об этом сообщило издание 74.ru.

Происшествие случилось в Миассе, на улице Вернадского. Журналисты опубликовали кадры с места событий. На них видно, что когда подросток вышел из подъезда, его схватили женщина и мужчина. Первая держала ребенка, пока второй наносил ему удары. По данным издания, пара является родителями несовершеннолетнего.

Рядом с ними стоял молодой человек, он говорил со старшими, но не вмешивался в процесс. На протяжении всего видео подросток плакал, просил отпустить его и кричал, что «никуда с ними не пойдет».

В МВД заявили, что несовершеннолетний состоит на профилактическом учете. Он не выходил на связь с родителями более двух дней. Сейчас юноша дома, правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

Ранее житель Приморья избил 17-летнего юношу на автобусной остановке. Злоумышленник несколько раз ударил подростка по голове. По предварительной информации, мотивом для такого поступка стала неприязнь.

Дети Челябинская область Женщины Мужчины Избиения
20 мая 2024, 00:17
Дело о хищении нефти с вероятным участием сотрудников МВД возбудили в Дагестане
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В Дагестане возбудили уголовное дело по факту хищения 200 тонн нефтепродуктов на сумму шесть миллионов рублей, в причастности к преступлению подозревают сотрудников МВД. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Следственного управления СК РФ.

По данным следствия, кражей «черного золота» из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района занималась местная организованная преступная группировка с августа по октябрь 2023 года.

«Задержано девять человек. <…> Отрабатывается версия на причастность к совершению преступления сотрудников МВД по Республике Дагестан», - отметили в ведомстве.

Рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, а также проводятся следственные действия для закрепления доказательственной базы.

Ранее пятеро жителей Пермского края стали фигурантами уголовного дела о краже нефти. Подозреваемые вывезли на специальной технике около 40 тонн горючего. Ущерб от их действий оценили в миллион рублей.

Хищения Уголовное дело Дагестан Преступления Нефть Кражи
19 мая 2024, 22:25
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» подали жалобу на продление ареста
РИА «Новости»
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В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении срока ареста фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом свидетельствует база данных столичных судов.

Ранее суд продлил на три месяца арест Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Назримаду Лутфуллои и Якубджону Юсуфзоде. В суде не уточнили, от кого из четырех фигурантов поступила жалоба, вопрос о продлении рассматривали в рамках одного заседания.

О продлении ареста фигурантам ходатайствовало обвинение. Всего по делу о теракте в «Крокусе» арестовали 12 человек. К 40-му дню 360.ru собрали всю известную информацию о подозреваемых.

Суд Аресты Москва Теракт в «Крокусе»
19 мая 2024, 20:34
СК проконтролирует расследование дела об избиении женщины в Мытищах
РИА «Новости»
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Доклад о расследовании обстоятельств попытки убийства жительницы Мытищ представят в центральный аппарат СК России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области, в отношении 37-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

Мужчине выдвинули обвинения в покушении на убийство бывшей супруги.

Конфликт между нападавшим его жертвой произошел 17 мая в городском парке. Причиной стала ссора на бытовой почве. Подозреваемый нанес женщине удары в область спины и живота.

Потерпевшую доставили в реанимационное отделение медицинского учреждения.

Ранее стало известно, что в Мытищах задержали местного жителя за избиение бывшей супруги. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Уголовное дело Убийства Мытищи Женщины СК РФ
19 мая 2024, 17:08
Житель Мытищ несколькими ударами отправил бывшую жену в реанимацию
РИА «Новости»
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В Мытищах задержали местного жителя за избиение бывшей супруги. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что 17 мая бывшие супруги сильно поссорились из-за бытовых разногласий в мытищинском парке.

Во время конфликта мужчина несколько раз ударил женщину в живот и спину. Пострадавшая получила серьезные травмы, ее увезли в реанимацию.

Нападавшего сразу же задержали сотрудники полиции. Следователи и криминалисты устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве умерла супруга депутата , которая до этого обвиняла его в побоях. Женщина обращалась в полицию, но коллеги убедили ее забрать заявление. Точную причину смерти москвички установит экспертиза.

Задержания Уголовное дело Мытищи Избиения

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