Родителей без сознания нашли около коляски с плачущим младенцем в Истре

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ксения Мишонова сообщила «360», что сейчас родителями младенца занимаются правоохранители. Ребенка передали врачам для осмотра.

«Мать попадала раньше в зону внимания органов профилактики. Состоит на учете», - рассказала детский омбудсмен.

Она добавила, что дальнейшей судьбой ребенка займутся органы опеки.

Подмосковные следователи также не оставили без внимание неадекватное поведение родителей и завели уголовное дело неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба областного главка.

В ведомстве подчеркнули, что ребенок на продолжительное время оказался без родительского присмотра. Криминалисты установят, что именно привело к потере сознания матери и отца плакавшего младенца.

Подмосковная прокуратура уточнила, что родителей без сознания рядом с коляской с новорожденной девочкой нашли в на улице Ленина в Истре в минувший вторник, 9 апреля. В ведомстве добавили, что начали проверку работы органов системы профилактики. Кроме того, прокуроры оценят выполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка.