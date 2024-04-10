10 апреля 2024, 16:56

Родителей без сознания нашли около коляски с плачущим младенцем в Истре

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Грудного младенца в коляске нашли жители поселка Глебовский городского округа Истра. Родители плачущего ребенка находились рядом в бессознательном состоянии. Отец растянулся на земле, а мать устроилась на скамейке. Видео с места разлетелось по социальным сетям и Telegram-каналам.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ксения Мишонова сообщила «360», что сейчас родителями младенца занимаются правоохранители. Ребенка передали врачам для осмотра.

«Мать попадала раньше в зону внимания органов профилактики. Состоит на учете», - рассказала детский омбудсмен.

Она добавила, что дальнейшей судьбой ребенка займутся органы опеки.

Подмосковные следователи также не оставили без внимание неадекватное поведение родителей и завели уголовное дело неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба областного главка.

В ведомстве подчеркнули, что ребенок на продолжительное время оказался без родительского присмотра. Криминалисты установят, что именно привело к потере сознания матери и отца плакавшего младенца.

Подмосковная прокуратура уточнила, что родителей без сознания рядом с коляской с новорожденной девочкой нашли в на улице Ленина в Истре в минувший вторник, 9 апреля. В ведомстве добавили, что начали проверку работы органов системы профилактики. Кроме того, прокуроры оценят выполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка.

Уголовное дело Дети Истра СК РФ
10 апреля 2024, 15:21
СК подтвердил обвинение Залины Маршенкуловой в оправдании терроризма
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Следственный комитет России предъявил заочное обвинение феминистке Залине Маршенкуловой в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба главка ведомства по Москве.

«Залине Маршенкуловой в Москве заочно предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма. Перовский межрайонный следственный отдел СК России расследует уголовное дело по статье „Публичное оправдание террористической деятельности“», - заявили в пресс-службе.

По информации следствия, не позднее 3 марта 2023 обвиняемая опубликовала в Telegram-канале ряд публикаций об оправдании терроризма. В ближайшее время Маршенкулову объявят в розыск.

Следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее появилась информация, что правоохранители заинтересовались Маршенкуловой после постов о смерти военкора Владлена Татарского. Они усмотрели в них оправдание террористической деятельности.

Уголовное дело Терроризм Следственный комитет России
10 апреля 2024, 08:48
Россиянин попал за решетку за попытку поджога военного аэродрома в Липецке
РИА «Новости»
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Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 19-летнему жителю Липецкой области по обвинению в покушении на государственную измену. Об этом сообщил ТАСС.

Мужчину признали виновным в попытке поджога фрагмента взлетно-посадочной полосы на военном аэродроме и присоединиться к террористической организации «Легион „Свобода России“»*.

Суд приговорил фигуранта к девяти годам лишения свободы, три года из которых он проведет в тюрьме, а остальные шесть - в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил, защита обвиняемого может обжаловать его в установленном законодательством порядке. При этом в ходе заседания фигурант полностью признал свою вину.

В марте бывшего российского курсанта посадили на 12 лет за государственную измену.

*Украинское военизированное объединение «Легион „Свобода России“» признано террористическим и запрещено в России.

Суд Приговоры
10 апреля 2024, 07:58
Москвича убили и залили монтажную пену в рот. Подозреваемого задержали
РИА «Новости»
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Жителя Москвы нашли мертвым с травмой головы и монтажной пеной в дыхательных путях. Возбудили уголовное дело и задержали его знакомого. Об этом сообщило Главное следственное управление СКР по Москве.

Тело мужчины 1993 года рождения обнаружили в подвале организации на Таганской площади в Москве. Покойному нанесли травму головы, а в его дыхательных путях нашли инородное вещество. Какое именно, Следком не уточнил. Уголовное дело возбудили по статье 105 УК России «Убийство».

«По подозрению в указанном преступлении задержан знакомый мужчины. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для следственных действий», - сообщила пресс-служба.

Источник РИА «Новости» заявил, что двое мужчин поругались во время посиделок со спиртным. Подозреваемый ударил собутыльника и залил монтажную пену ему в рот.

В Липецке вынесли приговор за попытку поджога военного аэродрома. Всеволода Куликова лишили свободы на девять лет.

Задержания Уголовное дело Убийства Москва
10 апреля 2024, 06:18
Вынесли приговор жителю Липецкой области за попытку поджога военного аэродрома
РИА «Новости»
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Второй Западный окружной военный суд признал Всеволода Куликова из Липецкой области виновным в покушении на госизмену, теракт и участии в запрещенной группировке. За попытку поджечь военный аэродром жителя Липецкой области приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщил «Московский комсомолец».

Выездное заседание суда прошло в Липецке. Всеволода Куликова судили по трем обвинениям - по статье 275 УК России «Покушение на госизмену», статье 205 УК России «Покушение на теракт» и статье статья 205.1 УК России «Вовлечение лица в участие в вооруженном формировании на территории Украины». Он пытался поджечь взлетно-посадочную полосу на военном аэродроме и примкнуть к украинскому «Легиону „Свобода России““ *.

Суд признал 19-летнего жителя Липецкой области виновным. Его приговорили к девяти годам лишения свободы. Из них шесть лет парень проведет в колонии строгого режима, еще три в тюрьме.

Жителя Омска за диверсию на железной дороге приговорили к 16 годам колонии. Его задержали в мае 2023 года.

* У краинское военизированное объединение «Легион „Свобода России“» признано террористическим и запрещено в России.

Уголовное дело Поджоги Суд Приговоры

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