Родителей без сознания нашли около коляски с плачущим младенцем в Истре
Грудного младенца в коляске нашли жители поселка Глебовский городского округа Истра. Родители плачущего ребенка находились рядом в бессознательном состоянии. Отец растянулся на земле, а мать устроилась на скамейке. Видео с места разлетелось по социальным сетям и Telegram-каналам.
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ксения Мишонова сообщила «360», что сейчас родителями младенца занимаются правоохранители. Ребенка передали врачам для осмотра.
«Мать попадала раньше в зону внимания органов профилактики. Состоит на учете», - рассказала детский омбудсмен.
Она добавила, что дальнейшей судьбой ребенка займутся органы опеки.
Подмосковные следователи также не оставили без внимание неадекватное поведение родителей и завели уголовное дело неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба областного главка.
В ведомстве подчеркнули, что ребенок на продолжительное время оказался без родительского присмотра. Криминалисты установят, что именно привело к потере сознания матери и отца плакавшего младенца.
Подмосковная прокуратура уточнила, что родителей без сознания рядом с коляской с новорожденной девочкой нашли в на улице Ленина в Истре в минувший вторник, 9 апреля. В ведомстве добавили, что начали проверку работы органов системы профилактики. Кроме того, прокуроры оценят выполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка.