Режиссер Беркович выступила с первым заявлением после приговора

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Режиссер впервые прокомментировала свой приговор и отметила, что будет бороться дальше.

«Тюрьма - не могила, срок - не резина», - подчеркнула Беркович*.

Она также выразила надежду на сокращение срока тюремного заключения.

«За 14 месяцев тюрьмы повидали мы и отмены приговоров, и скощение сроков; не на апелляции, так на кассации и выше», - добавила фигурантка уголовного дела.

Драматурга Светлану Петрийчук* и режиссера Беркович* приговорили к шести годам тюремного заключения. Их арестовали из-за скандальной постановки «Финист Ясный Сокол», в которой содержались признаки оправдания терроризма.

В пьесе рассказывалась история женщин, которые решили выйти замуж за представителей радикального ислама. Суд установил, что спектакль оправдывал идеологию группировки «Исламское государство»**.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - запрещенная в России террористическая организация.