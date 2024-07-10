Режиссер Беркович выступила с первым заявлением после приговора
Несмотря на тюремный срок, жизнь не закончилась, заявила осужденная за оправдание терроризма режиссер Евгения Беркович*. Об этом сообщил РБК.
Режиссер впервые прокомментировала свой приговор и отметила, что будет бороться дальше.
«Тюрьма - не могила, срок - не резина», - подчеркнула Беркович*.
Она также выразила надежду на сокращение срока тюремного заключения.
«За 14 месяцев тюрьмы повидали мы и отмены приговоров, и скощение сроков; не на апелляции, так на кассации и выше», - добавила фигурантка уголовного дела.
Драматурга Светлану Петрийчук* и режиссера Беркович* приговорили к шести годам тюремного заключения. Их арестовали из-за скандальной постановки «Финист Ясный Сокол», в которой содержались признаки оправдания терроризма.
В пьесе рассказывалась история женщин, которые решили выйти замуж за представителей радикального ислама. Суд установил, что спектакль оправдывал идеологию группировки «Исламское государство»**.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
** «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - запрещенная в России террористическая организация.