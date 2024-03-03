03 марта 2024, 13:20

Режим КТО сняли в ингушском Карабулаке

Читайте нас в: Google Новости

Режим контртеррористической операции сняли в Карабулаке днем 3 марта. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале правительства Ингушетии.

Режим КТО действовал с 19:30 2 марта на части территории города, ограниченной улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

С 12:45 3 марта его отменили приказом начальника Управления ФСБ России по Республике Ингушетия. Также отменены все временные ограничения, которые действовали во время проведения КТО.

В ходе операции спецназ ФСБ ликвидировала шесть боевиков. Их личности предварительно установлены, сообщали ранее в Национальном антитеррористическом комитете.

По имеющимся данным, бандиты были приверженцами ИГИЛ* , а также причастны к ряду тяжелых преступлений, в том числе к нападению на пост ДПС и убийству трех полицейских в марте 2023-го.

*ИГ/ «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Ингушетия Терроризм
03 марта 2024, 12:16
Были приверженцами ИГИЛ. Личности ликвидированных в Ингушетии боевиков установили
Читайте нас в: Google Новости
В Ингушетии предварительно установили личности ликвидированных боевиков. Об этом со ссылкой на данные Национального антитеррористического комитета сообщило РИА «Новости».

Все бандиты были приверженцами «Исламского государства»*, уточнили в НАК.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая организация.

Ингушетия Терроризм
03 марта 2024, 10:40
Минимум пять боевиков ликвидировали в ходе КТО в Ингушетии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранительные органы в Ингушетии ликвидировали пять боевиков в ходе контртеррористической операции в городе Карабулак. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на местный оперштаб.

«Ликвидировали пять боевиков. Активную фазу контртеррористической операции временно прекратили. Среди сотрудников правоохранительных сил жертв нет», - отметили в оперштабе.

Официальной информации о завершении КТО в Карабулаке пока что не поступало.

«Известия» со ссылкой на собственный источник в силовых структурах уточнили, что правоохранители ликвидировали шестерых боевиков.

По данным «Интерфакса» , жильцов дома в Карабулаке, попавшего в зону КТО, разместили в школьном спортзале. В городской мэрии рассказали, что режим контртеррористической операции в части города продолжает действовать.

РЕН ТВ добавил, что среди гражданского населения пострадавших в Карабулаке нет. Действия террористов координировали зарубежные кураторы.

Режим КТО в одном из районов Карабулака объявили в субботу, 2 марта. Правоохранительные органы начали бой против боевиков, засевших в жилом доме.

Ингушетия Боевики
03 марта 2024, 05:09
Жительница Удмуртии избила своих двухмесячных детей из-за плача
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Удмуртии избила двухмесячных детей из-за плача. Близнецов госпитализировали, мать отправили в СИЗО. Об этом сообщили на сайте пресс-службы регионального СК.

«Обвиняемая в период с 15 по 27 февраля, испытывая раздражение от плача детей, наносила побои своим двухмесячным сыну и дочери», - уточнило ведомство.

Близнецов госпитализировали из-за травм. Врачи оценили состояние мальчика как тяжелое, а девочки - как крайне тяжелое.

В отношении матери возбудили уголовное дело по статье об истязании двух лиц, заведомо несовершеннолетних, ее заключили под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы и делают все, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

В конце февраля полиция задержала мужчину , который избил сожительницу и их общую четырехлетнюю дочь в Краснодаре.

Уголовное дело Дети Удмуртия Женщины Полиция Избиения Следственный комитет России
01 марта 2024, 23:34
Убившего мужчину из ружья в центре Краснодара задержали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Расстрелявшего мужчину в центре Краснодара задержали на месте преступления. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным следствия, днем 1 марта 54-летний мужчина несколько раз выстрелил из ружья в грудь 58-летнего мужчины на улице Буденного. Последний скончался на месте.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Краснодарцу грозит до 15 лет лишения свободы. Мотивы стрельбы устанавливаются.

Видео с места преступления появилось опубликовало «360». Судя по кадрам, стрелок ждал жертву за припаркованными автомобилями. Он открыл огонь в тот момент, когда мужчина направился к своему внедорожнику. Причиной расправы над мужчиной СМИ назвали разногласия между предпринимателями. Один должен был другому огромную сумму денег.

Убийства Краснодар Мужчины

Новости по теме