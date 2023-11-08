Андрей добавил, что попавший под машину злоумышленник снова встал на ноги, а приставы опять открыли огонь. По его словам, в наручники мужчину заковывали сразу пять человек.

Он пояснил, что вместе с женой стоял на переходе и ждал переключения светофора, когда услышал за спиной крики.

«Я разворачиваюсь и вижу, что этот здоровый мужик бьет мальчика с рюкзаком. Я сначала не разобрал, что у него в руках, показалось - палка. Я сразу туда побежал, а мне жена в спину кричит, что у него нож», - рассказал Андрей.

Собеседник «360» подчеркнул, что после окрика супруги присмотрелся и понял, что в руках мужчина держал огромный мачете. Спасти ребенка Андрей не успел. Мальчик вырвался из рук злоумышленника, и вооруженный мужчина пошел дальше.

После предупреждения очевидцы быстро ушли, а владелец мачете начал переходить дорогу, где попал под машину.

«Его сбили целенаправленно. Он неуправляемый просто. В него стреляли, а он вставал и шел дальше. Скорее всего, под чем-то был», - не исключил свидетель нападения.

Местный житель добавил, что не может сказать, в каком состоянии сбежавший мальчик. Очевидец отметил, что основные удары мужчина нанес ребенку по спине, которую прикрывал рюкзак, но один пришелся в живот. Однако подросток ушел сам.

«Женщину с ребенком, на которую он напал до этого, я видел. Она на земле лежала. Ее ранили, люди просили скорую вызвать», - подытожил Андрей.

Информацию о применении приставами служебного оружия для обезвреживания агрессивного мужчины в городском округе Люберцы «360» подтвердили в подмосковном главке ФСПП.

«Гражданин имел при себе холодное оружие, нападал на прохожих, представляя угрозу для их жизни и здоровья. Сотрудники службы судебных приставов оперативно обезоружили нападавшего и задержали», - заявили в пресс-службе.

Подмосковные следователи завели уголовное дело о покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений. Обвинения задержанному пока не предъявили. Он проходит только как подозреваемый.

Криминалисты уточнили, что пострадавшими от нападения задержанного стали женщина и 14-летний подросток. Врачи диагностировали у них резаные раны и оказали медицинскую помощь.