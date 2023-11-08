08 ноября 2023, 18:11

«Резал всех подряд». Нападение мужчины с мачете в Люберцах — глазами очевидца

Пресс-служба Следственного комитета
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Раненная при нападении в Люберцах женщина с ребенком стала только первой пострадавшей от рук от мужчины с мачете. Бросив свою жертву на земле, злоумышленник напал на идущего мимо школьника и стал наносить ему удары своим оружием. Об этом «360» рассказал очевидец происшествия Андрей.

Андрей добавил, что попавший под машину злоумышленник снова встал на ноги, а приставы опять открыли огонь. По его словам, в наручники мужчину заковывали сразу пять человек.

Он пояснил, что вместе с женой стоял на переходе и ждал переключения светофора, когда услышал за спиной крики.

«Я разворачиваюсь и вижу, что этот здоровый мужик бьет мальчика с рюкзаком. Я сначала не разобрал, что у него в руках, показалось - палка. Я сразу туда побежал, а мне жена в спину кричит, что у него нож», - рассказал Андрей.

Собеседник «360» подчеркнул, что после окрика супруги присмотрелся и понял, что в руках мужчина держал огромный мачете. Спасти ребенка Андрей не успел. Мальчик вырвался из рук злоумышленника, и вооруженный мужчина пошел дальше.

После предупреждения очевидцы быстро ушли, а владелец мачете начал переходить дорогу, где попал под машину.

«Его сбили целенаправленно. Он неуправляемый просто. В него стреляли, а он вставал и шел дальше. Скорее всего, под чем-то был», - не исключил свидетель нападения.

Местный житель добавил, что не может сказать, в каком состоянии сбежавший мальчик. Очевидец отметил, что основные удары мужчина нанес ребенку по спине, которую прикрывал рюкзак, но один пришелся в живот. Однако подросток ушел сам.

«Женщину с ребенком, на которую он напал до этого, я видел. Она на земле лежала. Ее ранили, люди просили скорую вызвать», - подытожил Андрей.

Информацию о применении приставами служебного оружия для обезвреживания агрессивного мужчины в городском округе Люберцы «360» подтвердили в подмосковном главке ФСПП.

«Гражданин имел при себе холодное оружие, нападал на прохожих, представляя угрозу для их жизни и здоровья. Сотрудники службы судебных приставов оперативно обезоружили нападавшего и задержали», - заявили в пресс-службе.

Подмосковные следователи завели уголовное дело о покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений. Обвинения задержанному пока не предъявили. Он проходит только как подозреваемый.

Криминалисты уточнили, что пострадавшими от нападения задержанного стали женщина и 14-летний подросток. Врачи диагностировали у них резаные раны и оказали медицинскую помощь.

Люберцы СК РФ
08 ноября 2023, 17:29
Группу подозреваемых в мошенничестве женщин с сайтов знакомств задержали в Москве
РИА «Новости»
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Группу подозреваемых в мошенничестве на сайтах знакомств женщин задержали в столице. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Москвы.

«По результатам проведенных мероприятий задержаны 36 участников организованной преступной группы», - сообщили в СК.

Следствие выяснило, что женщины из ОПГ знакомились с мужчинами на специальных сайтах. Они договаривались о встречах с потерпевшими в Алексеевском районе и предлагали мужчинам посетить определенные заведения, где цены специально завышались.

Злоумышленницы уговаривали мужчин оплатить счет, а затем покидали заведение. Полученные деньги распределяли между участницами группы в соответствии с их ролями.

В ходе расследования уголовного дела следователи провели более 10 обысков, в том числе в помещениях, куда завлекали потерпевших.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение.

Ранее бизнес-коуча Шабутдинова обвинили в восьми случаях мошенничества.

Мошенничество Москва 2023
08 ноября 2023, 15:59
Напавший на прохожих с мачете житель Люберец подпал под уголовное дело
Пресс-служба Следственного комитета
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Уголовное дело о покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений завели следователи после нападения на женщину и ребенка вооруженного мачете мужчины в городском округе Люберцы. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК, задержанный пока проходит в качестве подозреваемого.

В ведомстве напомнили, что фигурант напал на женщину и 14-летнего подростка днем в среду 8 ноября, около здания судебных приставов. Оба пострадавших получили резаные раны.

Свидетелями происшествия стал судебный пристав и сотрудник управления исполнения наказаний. Они обезвредили и задержали нападавшего.

Получивших ранения женщину и ребенка забрали прибывшие на место врачи скорой помощи. Подозреваемый также находится в больнице. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают криминалисты, которые назначат необходимые экспертизы.

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном главке.

Он поручил главе подмосковного управления Александру Старикову представить полный доклад о происшествии и принятых мерах.

Очевидцы происшествия в беседе с «360» заявили, что после нападения на женщину с ребенком вооруженный мужчина пытался сбежать, но попал под машину, а после в него выстрелил судебный пристав. Это сообщение подтвердилось видеокадрами задержания.

Люберцы СК РФ
08 ноября 2023, 15:36
Замглавы МВД Дагестана арестовали по делу о взятке на 1,3 млн рублей
РИА «Новости»
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Заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова отправили в СИЗО по делу о взятках на 1,3 миллиона рублей и превышении полномочий. Постановление об аресте вынес Басманный суд Москвы, сообщил ТАСС.

О заключении Исмаилова под стражу ходатайствовало следствие. В следственном изоляторе заместитель главы дагестанского главка МВД пробудет до 2 января 2024 года включительно.

Информация о задержании Исмаилова появилась накануне, 7 ноября. По данным ряда СМИ, на работе и дома у высокопоставленного силовика провели обыски.

Издание «Молодежь Дагестана» со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточняло, что правоохранители в тот день пришли к еще сотрудникам дагестанского МВД, занимающих высокие должности.

Официальных комментариев по делу Исмаилова в Следственном комитете пока не предоставляли.

Уголовное дело Дагестан Суд Коррупция
08 ноября 2023, 15:21
«Там сотни детей выходили из школы». Очевидец — о задержании мужчины с мачете в Люберцах
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Благодаря качественной и оперативной работе сотрудников Росгвардии в Люберцах в ситуации с нападением мужчины с мачете удалось избежать большой трагедии. Об этом «360» сообщил очевидец.

«Товарищ устроил потасовку в миграционном МФЦ, потом начал бежать в сторону школы № 4, где была куча детей. Слава богу, что ребята из Росгвардии вышли из службы приставов, успели его задержать. После школы там выходили сотни детей, все обошлось. Человека обезвредили», - сказал он.

Днем в среду в Люберцах мужчина напал на женщину с ребенком , вооружившись мачете. Женщине он успел нанести незначительные травмы, ребенок не пострадал.

Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии, которым пришлось применить табельное оружие и ранить фигуранта, момент попал на видео.

Другой очевидец сообщил, что после задержания мужчина говорил о неких зомби и звал маму.

Люберцы Росгвардия

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