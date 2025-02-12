12 февраля 2025, 15:08

Ресторан «The Бык» в Москве закрыли на 60 суток после сообщений об отравлении

РИА «Новости»
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Роспотребнадзор закрыл ресторан «The Бык» в Москве из-за многочисленных нарушений санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Решением Тверского районного суда <...> деятельность ООО „Брест-Стрит“ по адресу: Москва, улица 2-я Брестская, 48, приостановлена на 60 суток», - заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомство поступила жалоба об отравлении одного из посетителей ресторана. После этого в заведении начали проверки. Специалисты нашли грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований и обнаружили бактерии группы кишечных палочек. Постановление о закрытии приняли еще 5 февраля.

Ранее похожая история случилась с пекарней «Мельница» в Москве. По предварительным данным, двое посетителей отравились пирожками со ртутью , купленными в этом заведении.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, пекарню опечатали. Во время проверки там не нашли документов, подтверждающих качество сырья. На кухне зафиксировали нарушения технологических процессов.

Еда Суд Роспотребнадзор Рестораны Москва
12 февраля 2025, 14:59
Директора челябинского МУП заподозрили в мошенничестве
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Директора муниципального унитарного предприятия и его заместителя в Челябинске задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые в корыстных целях заключали ложные подрядные договоры с аффилированными индивидуальными предпринимателями на техобслуживание имущества предприятия. Во время заключения таких соглашений это предприятие не принадлежало организации-заказчику.

«Входящее в предмет договоров имущество ранее было передано в долгосрочную аренду одной из крупнейших ресурсоснабжающих организаций региона, в связи с чем работы фактически не выполнялись», - заявили в ведомстве.

После заключения актов приемки выполненных работ, деньги возвращали заказчику. Так подозреваемые смогли украсть более 2,2 миллиона рублей у муниципального предприятия.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Ранее в Ростовской области на бывшего сотрудника Минобороны тоже возбудили дело по статье о мошенничестве. Оперативники выяснили, что подозреваемый согласовал завышение цены подшипниковой продукции, которую выпускали для государственных заказчиков.

Уголовное дело Челябинская область ФСБ Мошенничество Россия Работа Челябинск
12 февраля 2025, 12:39
Слушание дела о теракте на Крымском мосту начали в Ростове-на-Дону
РИА «Новости»
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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к слушанию дела о террористическом акте на Крымском мосту в 2022 году. Об этом сообщило РИА «Новости».

Материалы по делу поступили в суд в конце 2024 года. Обвиняемыми по делу проходят Роман Соломко, Артур Терчанян, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Олег Антипов, Александр Былин, Артем Азатьян и Георгий Азатьян.

Следствие инкриминировало им незаконное приобретение и перевозку взрывных устройств. Терчаняну и Соломко также вменили контрабанду взрывчатки.

В среду, 12 января, военный суд приступил к слушанию уголовного дела.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. В результате взрыва грузовика погиб водитель и еще четыре человека, находившихся в легковом автомобиле поблизости.

Ранее следователи заочно обвинили руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка в организации теракта на Крымском мосту

Суд Крымский мост Взрыв на Крымском мосту
12 февраля 2025, 08:08
Девятиклассник готовил нападение на школу в Бурятии. Как сорвали атаку
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В Бурятии задержали девятиклассника, собиравшегося напасть на школу. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».

«У него изъяты схема учебного заведения с отмеченными местами взрывов и поджогов и инструкция по изготовлению „коктейля Молотова“», - пояснил собеседник агентства.

Также известно, что школьник создал профиль в соцсетях под чужим именем и публиковал там посты. После задержания юношу отпустили под обязательство о явке.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в школе над этим подростком издевались. Раньше он хорошо учился, но после ссор с одноклассниками изменился в поведении. При этом ничего агрессивного с его стороны не замечали. На странице в соцсетях юноши были посты организации «Колумбайн»*.

*«Колумбайн» - запрещенная в России террористическая организация.

Задержания Школы Соцсети Школьники Бурятия
11 февраля 2025, 20:57
Житель Челябинской области получил 19 лет за госизмену и диверсию
РИА «Новости»
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Устроивший поджог объекта железнодорожной инфраструктуры Челябинской области по требованию украинских спецслужб местный житель получил 19 лет колонии. Как сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, такое решение вынес Центральный окружной военный суд.

В ходе разбирательства выяснилось, что в октябре 2022 года мужчина самостоятельно вышел на украинских силовиков и предложил свои услуги.

Он получал от кураторов инструкции по изготовлению коктейлей Молотова, а также собирал и передавал информацию о критически важных объектах региона.

В мае 2023 года ему поручили устроить диверсию на железной дороге и скинули координаты точки, где нужно устроит поджог. После выполнения первого здания завербованному уральцу поручили организовать теракт на военном объекте. Но выполнить новый приказ завербованный не успел, потому что его задержали сотрудники ФСБ.

Против мужчины завели уголовное дело за диверсию, государственную измену и покушение на террористический акт. В ходе обыска его квартиры у обвиняемого изъяли средства связи с кураторами, а также материалы для изготовления коктейлей Молотова.

Суд признал завербованного украинскими спецслужбами виновным и приговорил к 19 годам ограничения свободы, из которых первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а остаток срока в колонии строгого режима.

В минувший понедельник, 10 февраля, суд Курска приговорил местного жителя Максима Москалева к 20 годам и шести месяцам тюрьмы по делу о государственной измене и диверсии. По данным следствия, Москалева завербовали украинские спецслужбы, по поручению которых он поджег здание городского военкомата.

Уголовное дело Поджоги Суд Челябинская область ФСБ

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