Ресторан «The Бык» в Москве закрыли на 60 суток после сообщений об отравлении

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«Решением Тверского районного суда <...> деятельность ООО „Брест-Стрит“ по адресу: Москва, улица 2-я Брестская, 48, приостановлена на 60 суток», - заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомство поступила жалоба об отравлении одного из посетителей ресторана. После этого в заведении начали проверки. Специалисты нашли грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований и обнаружили бактерии группы кишечных палочек. Постановление о закрытии приняли еще 5 февраля.

Ранее похожая история случилась с пекарней «Мельница» в Москве. По предварительным данным, двое посетителей отравились пирожками со ртутью , купленными в этом заведении.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, пекарню опечатали. Во время проверки там не нашли документов, подтверждающих качество сырья. На кухне зафиксировали нарушения технологических процессов.