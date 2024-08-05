Религиозных деятелей в Тюмени задержали за вербовку 19 террористов

Приверженцев террористической организации задержали в Тюмени. По заданию эмиссаров два россиянина, будучи религиозными деятелями, завербовали 19 местных жителей для отправки в Сирию. Они же распространяли идеологию своей группировки в интернете и собирали деньги на ее нужды.

Следователи возбудили уголовные дела по статье 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности» и статье 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Силовики схватили подозреваемых и провели обыски в их домах.

Суд вынес приговор россиянину, которого задержали в Крыму при попытке пересечь границу ради службы в украинской армии. Его отправили на 6,5 года в колонию строгого режима.