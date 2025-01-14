Ректора нижегородского вуза задержали за махинации с зачислением иностранцев

По данным ведомства, подозреваемый на протяжении двух лет зачислял на бюджетные места иностранных абитуриентов, которым нужна была легализация. На лекции они не ходили.

При этом в свои отчеты ректор включал поддельные документы, которые подтверждали, что иностранцы продолжают учебу.

Своими действиями руководитель вуза принес ущерб российскому бюджету на сумму не менее одного миллиона рублей. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Также следователи устанавливают возможных сообщников ректора.

В ноябре прошлого года силовики Санкт-Петербурга завели уголовное дело против ректора реставрационно-строительного института Александра Борзова, который фиктивно принимал на учебу абитуриентов из Египта, Сирии и Туркмении. Руководитель вуза оформлял иностранцам приглашения, которые отправлял в отдел МВД по вопросам миграции.