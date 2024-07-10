Ректора Балтийского федерального университета отправили за решетку на два месяца
Ленинградский районный суд Калининграда вынес решение об аресте ректора Балтийского федерального университета Александра Федорова. Об этом сообщил Следственный комитет по Калининградской области.
В отношении ректора БФУ имени Канта и его заместителя Елены Мялкиной возбудили уголовное дело. Александр Федоров пробудет в следственном изоляторе до 8 сентября 2024 года.
«Они (Федоров и Мялкина - прим. ред.) подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения», - отметили в СК.
По версии следствия, подозреваемый издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, а его заместитель забирала деньги обратно. Используя незаконную схему, они присвоили себе 18 миллионов рублей.
Александра Федорова арестовали 9 июля. По предварительной информации, он получил взятку в размере 700 тысяч рублей.