10 января 2024, 14:16

«Редко на улицу выходила». Тетя убитой в Татищеве девочки рассказала о ее отношениях с братом

РИА «Новости»
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У восьмиклассницы, тело которой нашли в заброшенном ДК в селе Татищево в Челябинской области, не было конфликтов с троюродным братом. Об этом в беседе с «360» рассказала тетя убитой девочки.

Школьница была спокойной По ее словам, она не заметила разногласий между 15-летней племянницей и ее 19-летним троюродным братом, которого подозревают в зверском убийстве. Женщина сообщила, что молодой человек не выглядел опасным.

«Скорее, он больше себе вредил, чем другим <…> Я не могу сказать, что он неадекватный или какой-то плохой, сложно было что-то про него [плохое] подумать», - рассказала она про подозреваемого.

Родственница также отметила, что убитая девочка отличалась спокойным характером.

«Она редко на улицу выходила. Не скандалистка, ничего такого не было», - указала женщина.

Она добавила, что новость об убийстве шокировала всю семью. Некоторые родственники даже отказались прийти на похороны девочки, потому что посчитали себя отчасти виноватыми в случившемся.

Проникающие ранения и следы от веревки Правоохранители нашли труп девочки в заброшенном здании ДК. На ее теле остались следы от веревки, специалисты также обнаружили на животе погибшей шесть ранений, сообщил «360» источник.

По подозрению в убийстве полиция задержала 19-летнего троюродного брата школьницы. По данным источника, семья девочки состояла на учете в ПДН из-за неисполнения родительских обязанностей. На учете в подразделении по делам совершеннолетних сама школьница не состояла.

Источник сообщил, что убитая девочка перед смертью поссорилась с родственником. По его информации, ночью злоумышленник поймал школьницу на территории заброшенного ДК и задушил веревкой. Правоохранители продолжают устанавливать все детали случившегося.

Ранее СМИ сообщали, что преступник использовал для расправы над 15-летней девочкой гвоздь, найденный им в заброшенном здании. По информации Telegram-канала Shot, подозреваемый находился в конфликте с жертвой.

Убийства Челябинская область Полиция
10 января 2024, 14:26
«Хотел поджечь тело». Мать убитой под Челябинском школьницы изложила свою версию событий
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Подозреваемый в убийстве восьмиклассницы из Челябинской области перед этим мог поджечь гараж ее дома и, вероятно, собирался сжечь тело, чтобы уничтожить улики. Такой версией событий с «360» поделилась мать жертвы Валентина.

Она призналась, что семья не знает, как девушка оказалась с братом ночью. Они не сразу спохватились, что школьницы нет дома: отвлек пожар в гараже. Причем первым о нем сообщил сам предполагаемый поджигатель.

«Мы все легли спать. <…> Проснулись от того, что к нам прибежала соседка и сказала, что у нас горит гараж. А до этого прибегал сам Д. Тушить уже было поздно, что в нем было, все сгорело. Мы сразу не поняли, что [дочери] нет дома», - вспомнила Валентина.

Она отметила, что гараж располагался примерно в шести метрах от дома, и там были газовые баллоны. Семья испугалась, что они взорвутся. Девушку решили разбудить, чтобы увести из дома, но ее не оказалось.

«Мы считаем, что поджог совершил он намеренно, потому что возле гаража нашли его шапку. А бензин, который он у нас сливал, нашли возле мертвой дочери. Он, видать, хотел поджечь ее, чтобы все улики уничтожить, но кто-то ему помешал», - предположила собеседница «360».

«Ожидать не могли» По ее словам, на конфликты с родственником девушка не жаловалась. Они общались. Что между ними произошло, мать не знает. Однако рассказала, что ранее Д. сломал челюсть своему дяде, потребовалась операция, он больше месяца лежал в больнице.

На вопрос о том, можно ли было ожидать от парня такого страшного преступления, Валентина с горечью ответила: «Ожидать не могли, но он это все-таки совершил». Она подтвердила данные СМИ о том, что тело нашли в заброшенном здании - прежде там располагался клуб. Здание находится метрах в 700–800 от дома школьницы.

Валентина утверждает, что отец Д. отрицает его вину.

«Вчера я видела его отца, [тот говорит]: „Он ни в чем не виноват, это еще надо доказать“. Ну, а я говорю: „Конечно, с вас, как всегда, как с гуся вода, ничего вам не будет. А анализы уже показали, что Д. был не только пьян, он еще был под воздействием наркотиков!“ - добавила женщина.

Она отметила, что подозреваемого арестовали на два месяца.

Убийства Челябинская область
10 января 2024, 13:50
Татарстанца задержали за подготовку массового убийства в родной школе
РИА «Новости»
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В Татарстане 15-летнего подростка задержали по подозрению в подготовке нападения на свою школу. Он запасался оружием, учился делать взрывчатку и читал о массовых убийствах, сообщил Telegram-канал Baza.

Подросток жил в Кукморе, рос в полной благополучной семье, учился в школе и никогда не состоял на учете в полиции. Он имел проблемы со слухом, носил специальный аппарат и отращивал волосы, чтобы спрятать его. По версии следствия, парень задумал преступление весной 2022 года и с тех пор тщательно готовился. Он искал информацию о случаях массового убийства , изготовлении взрывчатки и покупке оружия, планировал нападение.

Следком, по информации издания, возбудил уголовное дело о подготовке к убийству двух и более лиц. Школьника задержали. У него дома изъяли балаклаву, топор, два ножа, тактические перчатки, перцовый баллончик, тетрадь с записями и ноутбук.

Девочку из Балашихи подозревали в подготовке к стрельбе в местной школе. Появилась информация о том, что у нее изъяли оружие и атрибутику запрещенного в России движения. Мать 14-летней школьницы отказалась комментировать произошедшее.

Убийства Стрельба Школы Татарстан Школьники
10 января 2024, 07:26
Двух офицеров ФСБ обвинили в получении взятки от настоятеля храма на Лубянке
РИА «Новости»
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Двум полковников ФСБ, арестованным по подозрению в получении взятки почти в 20 миллионов рублей от настоятеля храма в Москве на Малой Лубянке, предъявили обвинение. Они признали вину.

«Вину полностью признали, но не согласились с квалификацией вменяемой им статьи УК РФ. Настаивают, что их действия стоит квалифицировать как мошенничество (статья 159 УК РФ)», - процитировали «Известия» материалы дела.

Обвинение офицерам предъявили по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, взятку офицерам дал настоятель католического храма святого Людовика за принятие решения в арбитражном суде в его пользу.

Обвиняемые находятся в СИЗО. Следствие по их делу продлится до середины марта.

В декабре по подозрению во взяточничестве в Челябинске задержали старшего следователя отдела управления Следственного комитета России по Советскому району. В операции участвовали представители ФСБ.

Уголовное дело Преступления ФСБ Аресты Москва
10 января 2024, 02:31
Мошенники начали использовать ИИ для обмана россиян
Freepik
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Новый вид мошенничества с использованием искусственного интеллекта (ИИ) получил распространение в России. Пользователи Telegram начали получать сообщения якобы от знакомых с просьбой одолжить деньги, об этом написало издание РБК.

Злоумышленники получают доступ к аккаунту, скачивают имеющиеся там аудиозаписи сообщений и на их основе ИИ создает новое сообщение с нужным контекстом. Аудиосообщение с просьбой перевести деньги и поддельной картой рассылают друзьям хозяина украденного аккаунта и в чаты.

Эксперты утверждают, что такая технология довольно сложная и в России появилась недавно.

«Схема опасна тем, что мошенники используют несколько факторов идентификации жертвы - аккаунт, голос и банковскую карту», - пояснил изданию ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

Он рекомендовал перепроверять достоверность информации по телефону.

Житель Нижнего Новгорода попался на уловки мошенников в попытке заработать на криптобирже. Для участия в торгах он взял сразу несколько кредитов, переводил деньги на неизвестные счета, но прибыли так и не получил.

Искусственный интеллект Мошенничество Россия Деньги Технологии

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