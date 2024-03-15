Рецидивиста осудили на 13,5 года за похищение девочки под Рязанью

Следствие установило, что преступление произошло 26 октября 2021 года в Ряжске. Подсудимый напал на незнакомую девочку и начал ее домогаться. После этого он запихал потерпевшую в багажник машины, к счастью, подросток смогла в сбежать. Она рассказала о произошедшем родителям и обратились в полицию.

Мужчина предстал перед судом, ему назначили 13,5 года колонии строгого режима за совершенные преступления. Ранее он был неоднократно судим.

В селе Скопино сейчас проживает маньяк Виктор Мохов , который в начале 2000-х почти четыре года держал взаперти двух девушек 14 и 17 лет. Пленницы чудом смогли передать записку на волю, их вызволили. Маньяка отправили в колонию почти на 17 лет, он освободился в 2021 году.