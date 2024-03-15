15 марта 2024, 01:54

Рецидивиста осудили на 13,5 года за похищение девочки под Рязанью

РИА «Новости»
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Суд признал жителя Скопина виновным в домогательствах в похищении 14-летней девочки и приговорил его к 13,5 года лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Рязанской области.

Следствие установило, что преступление произошло 26 октября 2021 года в Ряжске. Подсудимый напал на незнакомую девочку и начал ее домогаться. После этого он запихал потерпевшую в багажник машины, к счастью, подросток смогла в сбежать. Она рассказала о произошедшем родителям и обратились в полицию.

Мужчина предстал перед судом, ему назначили 13,5 года колонии строгого режима за совершенные преступления. Ранее он был неоднократно судим.

В селе Скопино сейчас проживает маньяк Виктор Мохов , который в начале 2000-х почти четыре года держал взаперти двух девушек 14 и 17 лет. Пленницы чудом смогли передать записку на волю, их вызволили. Маньяка отправили в колонию почти на 17 лет, он освободился в 2021 году.

Суд Дети Преступления Скопинский маньяк Виктор Мохов
15 марта 2024, 01:51
Обезглавленное тело пенсионерки нашли в Нижегородской области
Пресс-служба Следственного комитета
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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства пенсионерки в городе Ветлуге Нижегородской области. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета в своем Telegram-канале.

Следователи сообщили, что в среду, 13 марта, обезглавленное тело 69-летней женщины обнаружили рядом с ее домом на улице Максима Горького. Головы женщины на месте преступления не было.

По сообщениям местных СМИ, из дома пенсионерки пропали ценные монеты и антиквариат. Сейчас на месте преступления работают следователи-криминалисты.

«Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления», - сообщили в ведомстве.

Следственный комитет также опубликовал видео из дома убитой женщины.

Ранее полиция Дагестана задержала 28-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве двух пенсионерок 70 и 96 лет. По версии следствия, подозреваемый расправился с женщинами с помощью топора.

Уголовное дело Убийства Преступления Женщины Полиция Следственный комитет России
14 марта 2024, 21:54
Ветеринар разрешил продавать мясо с сибирской язвой и попал под суд
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Бывший ветеринарный врач стала фигурантом дела по статье о халатности, которая привела к тому, что зараженное сибирской язвой мясо оказалось на рынке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Воронежской области.

По версии правоохранителей, 12 августа 2023 года ветеринарный врач выдала разрешение на продажу мяса на одном из рынков Воронежа. При этом мясо не проходило санитарную экспертизу. Позже стало известно, что в нем был возбудитель сибирской язвы.

«Обвиняемая признала вину. <…> уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу», - указали в ведомстве.

В августа 2023 года очаг сибирской язвы зафиксировали в хозяйстве жителя села Лебединка в Воронежской области.

В Новгороде фермера будут судить за утопавших в навозе коров. Женщина содержала животных в очень плохих условиях, теперь ей грозит уголовная ответственность.

Уголовное дело Суд Животные Следственный комитет России
14 марта 2024, 19:48
СК завел дело из-за группового секса с 11-летней девочкой в Первоуральске
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело после группового секса трех школьников с 11-летней девочкой. Об этом сообщило издание E1.RU.

Поводом для расследование стало заявление, поступившее от жительницы Первоуральска. Женщина нашла в телефоне сына видео, на котором три восьмиклассника занимались сексом с 11-летней девочкой.

По данным издания, правоохранители квалифицировали произошедшее как изнасилование несовершеннолетней. Если установят, что интимная связь была с согласия девочки, то подростки могут избежать уголовной ответственности, заявил адвокат Георгий Краснов. Также экспертиза покажет, вела ли девочка половую жизнь до случившегося.

Ранее стало известно, что в Первоуральске 11-летняя школьница пригласила в гости восьмиклассников и предложила им заняться сексом. Происходящее школьники снимали на видео.

Уголовное дело Дети Школьники Секс
14 марта 2024, 15:30
Уголовное дело завели после обстрелов ВСУ Белгородской области
РИА «Новости»
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам ранений и гибели людей после обстрелов Белгородской области со стороны украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Официальный представитель СК Светлана Петренко отметила, что ВСУ при обстрелах применяли реактивные системы залпового огня западного производства и вооружения, которые имеют высокие поражающие свойства.

«Сегодня, 14 марта, в результате атаки ВСУ погибли мужчина и женщина. Повреждения получили частные домовладения, здания на территории учреждения здравоохранения, тренажерный клуб. Несколько человек получили ранения, им оказали помощь. По данным фактам завели уголовное дело», - сказала она.

Петренко добавила, что следователи предпринимают необходимые меры для установления и привлечения к уголовной ответственности всех причастных лиц.

При попытке прорыва в Белгородскую область ВСУ лишились порядка 200 человек живой силы.

Уголовное дело Дети Школьники Секс

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