21 января 2025, 02:49

Рецидивист, зарезавший девушку и бросивший ее тело в «Запорожец» Куценко, попросился на СВО

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Подозреваемый в убийстве девушки, тело которой обнаружили в «Запорожце» Гоши Куценко, Альберт Абдуллин захотел отправиться на СВО. Фото с письменным обращением Абдуллина к суду опубликовал Telegram-канал Shot.

В Дорогомиловском суде, где подследственному избирали меру пресечения, он прятал лицо от журналистов листом бумаги, на котором изложил обращение к судье.

«Ваша честь! Скрываться от следствия и суда не намерен. В содеянном раскаиваюсь. Прошу прощения у родственников потерпевшей. Я подал ходатайство о прохождении в рядах СВО, чтобы искупить свою вину», - написал обвиняемый.

Суд избрал Абдуллину меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 29 суток.

Мужчину подозревают в том, что в ночь на 19 января он зарезал свою собутыльницу. После этого преступник спрятал тело в припаркованном автомобиле, который, как позже выяснилось, принадлежит Гоше Куценко.

Убийства Суд Женщины Мужчины
20 января 2025, 19:00
Подрядчиков проектов развития портов Кубани обвинили в крупных хищениях
Unsplash
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Подрядчиков заподозрили в хищении более четырех миллиардов рублей на проектах развития портов Новороссийска, Тамани и Находки. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Один из подозреваемых - бывший замгендиректора казенного учреждения - в 2014–2016 годах принимал у подрядчика работы по госконтракту в Приморском крае, хотя объект так и не построили до сих пор. Ущерб государству оценили более чем в 260 миллионов рублей.

А в ноябре прошлого года уголовное дело возбудили против гендиректора того же учреждения, который нанес ущерб уже на сумму более чем в 850 миллионов. При этом проекты развития транспортных узлов в Новороссийске и Находке, а также создания сухогрузного района морского порта Тамань так и не выполнили.

В декабре бывшего замминистра просвещения Дениса Грибова взяли под стражу , обвинив в хищении более 54 миллионов рублей. По данным следствия, Грибов и его подельники заключили госконтракт якобы на стажировки педагогов, но никаких мероприятий не проводили, а деньги присвоили себе.

Хищения Уголовное дело МВД РФ Деньги Полиция
20 января 2025, 14:36
Задержанный за убийство женщины, найденной в машине Куценко, признал вину
Пресс-служба Следственного комитета
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Подозреваемый в убийстве женщины, тело которой нашли в автомобиле Гоши Куценко, признал вину. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, в ночь с субботы на воскресенье на Кутузовском проспекте в Москве ранее судимый 30-летний мужчина , выпивая со знакомой, поссорился с ней и несколько раз ударил ножом. От полученных ранений женщина умерла на месте. Затем он попытался спрятать тело в «Запорожце», припаркованном во дворе одного из домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

«Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь», - сообщил обвиняемый на видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Дорогомиловский суд выберет ему меру пресечения.

Уголовное дело Убийства Женщины Мужчины Москва
20 января 2025, 13:17
В машине Гоши Куценко нашли тело женщины с ножевыми ранениями
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Машина, в которой нашли тело изрезанной женщины, принадлежит актеру Гоше Куценко. Об этом Telegram-каналу Shot сообщил источник.

Автомобиль стоял во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве.

По предварительной информации, пьяный мужчина 1994 года в ночь на 19 январе нанес не менее двух ножевых ранений женщине, с которой они вместе распивали спиртное и поссорились. Пострадавшая скончалась на месте. После убийства он спрятал тело в припаркованную машину, чтобы скрыть преступление.

Сотрудники правоохранительных органов накануне задержали подозреваемого в совершении преступления. Дорогомиловский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Следователи собирают доказательства.

Преступления Машины Актеры Москва
20 января 2025, 12:51
Сибиряк снял с карты своего московского двойника 20 миллионов рублей
Пресс-служба МВД
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Россиянин украл 20 миллионов рублей у внешне похожего на себя мужчины. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый родом из Красноярского края. Он приехал в Москву и получил от сообщников поддельный паспорт, в котором были данные внешне похожего на сибиряка мужчины, но фото принадлежало ему самому.

Когда подозреваемый получил фальшивый документ, то обратился в салон связи с заявлением о потере сим-карты и попросил сделать ее дубликат. Сотрудникам мужчина показал поддельный паспорт.

Таким образом злоумышленник получил доступ к телефону потерпевшего, который был привязан к банковским счетам. В итоге подозреваемый снял с них 20 миллионов рублей. Деньги отправил сообщникам, оставив себе только часть.

Полицейские установили личность похитителя, задержали его в Санкт-Петербурге. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее пенсионер из Подмосковья поверил мошенникам и потерял 20 миллионов рублей. Мужчине позвонила подставная сотрудница банка и заявила, что от его имени якобы хотят взять кредит.

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