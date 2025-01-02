Ребенок спас мать от разъяренного отца в новогоднюю ночь в Петербурге

Прибывшие в квартиру полицейские выяснили, что в ходе семейного конфликта мужчина несколько раз ударил женщину по голове, а после попытался задушить. Пострадавшую забрали в больницу, а напавшего на супругу задержали.

Врачи после осмотра женщины установили, что муж сломал ей нижнюю челюсть и хрящи гортани. Кроме того, пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Состояние пациентки медики оценили как тяжелое.

Против избившего жену петербуржца завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Работавшая в новогоднюю ночь женщина-фельдшер скорой помощи из Североуральска попала в больницу после встречи с пьяным рецидивистом, когда выходила из подъезда после очередного вызова. Нетрезвый мужчина сначала пытался флиртовать с медиком, но после отказа схватил чемодан с медикаментами и разбил о голову фельдшера.