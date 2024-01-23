Разыскиваемый преступник попался в Москве на безбилетном проезде

«Контролеры ГКУ „Организатор перевозок“ не только следят за соблюдением правил оплаты проезда, но и за безопасностью в городском транспорте», - отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, в автобусе контролер заметил безбилетника и попросил его показать документы. Мужчина отказался выполнять требование сотрудника. После этого контролер сообщил о произошедшем полицейским.

Во время проверки правоохранители выяснили, что мужчину разыскивают за подделку документов. Теперь его ждет следствие, а также штраф в две тысячи рублей за безбилетный проезд.

Ликсутов добавил, что за прошлый год контролеры помогли выявить пять пассажиров, которые находились в федеральном розыске.

Ранее молодой человек, не желая оплачивать проезд, выбил руками створку турникета на станции метро «Царицыно» в Москве. Его удалось быстро найти по камерам видеонаблюдения.