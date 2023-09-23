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По данным издания, иностранца остановили на Варшавском шоссе, чтобы проверить документы. Сотрудники полиции промониторили базы и выяснили, что три года назад британец получил вид на жительство в России. Также узнали, что он находится в международном розыске по запросу Мальты. Мужчину подозревают в преступлении, связанном с угрозой жизни и здоровью. Что именно совершил разыскиваемый - пока неизвестно.

Как сообщила Baza, в 2020 году он попал в серьезное ДТП в Таиланде, когда ехал на тренировку по тайскому боксу на мотоцикле и без шлема. Он врезался в автомобиль и получил тяжелые травмы головы, но позже восстановился.

Ранее светскую львицу Киру Арсенину, объявленную в международный розыск, задержали в Москве. Девушка ранее попалась на краже в Молдавии.