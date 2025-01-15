15 января 2025, 10:44

Разрушение криптопирамиды. Блогершу Битмаму заподозрили в краже биткоинов

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Известную как Битмама блогершу Валерию Федякину обвинили в крупном хищении денежных средств, среди которых дирхамы и биткоины. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В материалах дела сказано, что ущерб лишь по одному эпизоду составляет порядка 800 миллионов рублей, однако общая сумма ущерба составляет не менее 2,2 миллиарда рублей», - уточнил источник агентства.

Материалы дела свидетельствуют о том, что Федякина предлагала инвесторам вложиться в криптовалюту и обещала им большие доходы. После этого деньги пропадали. Суд арестовал счета и активы подозреваемой для возможного погашения ущерба.

Блогерше, у которой есть вид на жительство в ОАЭ, предъявили обвинения по статье о мошенничестве. Если вина Битмамы будет доказана, ей грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до миллиона рублей.

Федякина вину не признала.

Четырех мужчин ранее задержали по подозрению в незаконном обороте средств платежей через нелегальную платежную систему Rapidpay, которую они сами создали.

Суд Криптовалюты Мошенничество Блогеры
15 января 2025, 01:03
«Им дали шанс». Приговоренные к 40 годам тюрьмы убийцы-насильники ушли на СВО
РИА «Новости»
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Сергей Юлин и Максим Овчинников из Новосибирска, приговоренные к 40 годам на двоих за изнасилование и убийство 19-летней студентки Кристины Приходько, раньше срока вышли из колонии и отправились на СВО. Отец покойной Константин узнал об этом случайно, получив часть указанной судом компенсации, сообщил НГС.

Громкое убийство произошло в 2017 году. Мужчины опубликовали в интернете объявление о подработке уборкой в коттедже, заманили студентку, изнасиловали и убили, а тело спрятали в лесу. На следующий день полицейские разыскали их по горячим следам и предъявили обвинение по нескольким статьям - об убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, краже и похищении документов.

Суд приговорил Юлина к 22 годам колонии строгого режима, его подельника - к 18 годам без права на условно-досрочное освобождение. Также суд постановил компенсировать Приходько-старшему моральный ущерб в размере шести миллионов рублей и около 200 тысяч рублей за похороны.

Каждый месяц мужчина получал по одной-полторы тысячи рублей, но однажды ему пришла крупная сумма. Приходько удивился и решил выяснить, как у арестантов появились деньги. Оказалось, Овчинников еще в феврале 2024 года перевелся из ИК-14 в лечебно-исправительное учреждение № 10, а через несколько дней ушел на СВО, получил ранение и на выплаты купил квартиру в Оренбурге. Второй преступник в годовщину убийства перевелся из ИК-18 в учебный центр, чтобы тоже ради амнистии принять участие в боевых действиях.

«Они ни УДО не подлежат, ни какой-либо амнистии, но все равно они уехали. То есть им дали шанс, я в шоке от всего этого. Я хочу, чтобы наши бойцы узнали, с кем будут биться бок о бок», - заявил отец девушки.

Пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области не стала комментировать освобождение арестантов. Сами мужчины, как и их родственники, тоже не вышли на связь.

Аналогичным образом вышел на свободу Владислав Канюс, убийца Веры Пехтелевой из Кемерова. Суд приговорил его к 17 годам колонии.

Убийства Преступления Изнасилования
14 января 2025, 20:32
За покушение на убийство депутата молотком в Саратове задержали подростка
РИА «Новости»
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Подросток в Саратове по заказу неизвестных планировал убить депутата. Покушение сорвалось, следователи задержали подозреваемого. Об этом сообщила пресс-служба СК по Саратовской области.

По версии следствия, 16-летний парень сговорился с неустановленными пока людьми, вооружился молотком и пришел к дому местного депутата. Мужчина находился в другом месте, поэтому подросток ушел.

Он решил убить народного избранника в другой раз, после уточнения информации о его местонахождении, однако 11 января попал в руки силовиков.

Следователь возбудил уголовное дело по двум статьям, задержал молодого человека и ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Сибири полицейские схватили двух фигурантов другого громкого дела - об убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кирилова и его помощника Ильи Поликарпова. Они помогли подозреваемому снять жилье в Подмосковье.

Саратов Уголовное дело Убийства Школьники Следственный комитет России
14 января 2025, 19:56
Житель Уфы убил и расчленил труп нового парня бывшей сожительницы
РИА «Новости»
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Безумная ревность к бывшей сожительнице толкнула жителя Уфы на убийство. Он расправился с новым парнем девушки, а для прикрытия преступления расчленил труп и спрятал останки в лесу. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.

По словам собеседника журналистов, убийство произошло еще в конце прошлого года. За помощью к полицейским обратилась сестра погибшего. Следователи вышли на девушку, с которой последние несколько месяцев пропавший состоял в отношениях. Через нее - на ее бывшего парня, который жестоко расправился с соперником.

По словам источника, между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Потасовка закончилась смертью для одного из участников. Второй расчленил тело, разложил останки по пакетам и вывез в лес в сумке.

В минувший понедельник подозреваемого в убийстве задержали. В ходе допроса он дал признательные показания.

В ноябре прошлого года нижегородские силовики задержали местного жителя по подозрению в убийстве и расчленении тела 86-летнего отца. По версии следствия, мужчина задушил пожилого родственника. Чтобы скрыть преступление, он вывез труп на дачу, где расчленил и сжег.

Драки Убийства Преступления Уфа Отношения Мужчины
14 января 2025, 18:36
Ректора нижегородского вуза задержали за махинации с зачислением иностранцев
РИА «Новости»
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Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями завели против ректора Нижегородского агротехнологического университета Игоря Воротникова. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, подозреваемый на протяжении двух лет зачислял на бюджетные места иностранных абитуриентов, которым нужна была легализация. На лекции они не ходили.

При этом в свои отчеты ректор включал поддельные документы, которые подтверждали, что иностранцы продолжают учебу.

Своими действиями руководитель вуза принес ущерб российскому бюджету на сумму не менее одного миллиона рублей. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Также следователи устанавливают возможных сообщников ректора.

В ноябре прошлого года силовики Санкт-Петербурга завели уголовное дело против ректора реставрационно-строительного института Александра Борзова, который фиктивно принимал на учебу абитуриентов из Египта, Сирии и Туркмении. Руководитель вуза оформлял иностранцам приглашения, которые отправлял в отдел МВД по вопросам миграции.

Уголовное дело Вузы Россия Следственный комитет России

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