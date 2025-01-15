Разрушение криптопирамиды. Блогершу Битмаму заподозрили в краже биткоинов

Сергей Юлин и Максим Овчинников из Новосибирска, приговоренные к 40 годам на двоих за изнасилование и убийство 19-летней студентки Кристины Приходько, раньше срока вышли из колонии и отправились на СВО. Отец покойной Константин узнал об этом случайно, получив часть указанной судом компенсации, сообщил НГС.

Громкое убийство произошло в 2017 году. Мужчины опубликовали в интернете объявление о подработке уборкой в коттедже, заманили студентку, изнасиловали и убили, а тело спрятали в лесу. На следующий день полицейские разыскали их по горячим следам и предъявили обвинение по нескольким статьям - об убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, краже и похищении документов.

Суд приговорил Юлина к 22 годам колонии строгого режима, его подельника - к 18 годам без права на условно-досрочное освобождение. Также суд постановил компенсировать Приходько-старшему моральный ущерб в размере шести миллионов рублей и около 200 тысяч рублей за похороны.

Каждый месяц мужчина получал по одной-полторы тысячи рублей, но однажды ему пришла крупная сумма. Приходько удивился и решил выяснить, как у арестантов появились деньги. Оказалось, Овчинников еще в феврале 2024 года перевелся из ИК-14 в лечебно-исправительное учреждение № 10, а через несколько дней ушел на СВО, получил ранение и на выплаты купил квартиру в Оренбурге. Второй преступник в годовщину убийства перевелся из ИК-18 в учебный центр, чтобы тоже ради амнистии принять участие в боевых действиях.

«Они ни УДО не подлежат, ни какой-либо амнистии, но все равно они уехали. То есть им дали шанс, я в шоке от всего этого. Я хочу, чтобы наши бойцы узнали, с кем будут биться бок о бок», - заявил отец девушки.

Пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области не стала комментировать освобождение арестантов. Сами мужчины, как и их родственники, тоже не вышли на связь.

Аналогичным образом вышел на свободу Владислав Канюс, убийца Веры Пехтелевой из Кемерова. Суд приговорил его к 17 годам колонии.