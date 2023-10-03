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По информации издания, разнорабочий, которого наняли для уборки территории и выноса мусора, похитил латунные крючки для одежды в помещении театра на Тверском бульваре.

Мужчину быстро вычислили по камерам видеонаблюдения, которые засняли злоумышленника в гардеробе театра.

При задержании он признался, что сдал украденное в пункт скупки металла. Однако уточнил, что получил всего 350 рублей вместо ожидаемой тысячи за килограмм.

Ранее кражу советских статуэток за 30 миллионов рублей раскрыли в Москве. О пропаже ценной коллекции из фарфора сообщил проживающий в США профессор Джоржтаунского университета.