Разнорабочий обокрал театр в центре Москвы на 600 тысяч рублей — СМИ
В драмтеатре имени Пушкина в центре Москвы разнорабочий украл латунные крючки на сумму 600 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации издания, разнорабочий, которого наняли для уборки территории и выноса мусора, похитил латунные крючки для одежды в помещении театра на Тверском бульваре.
Мужчину быстро вычислили по камерам видеонаблюдения, которые засняли злоумышленника в гардеробе театра.
При задержании он признался, что сдал украденное в пункт скупки металла. Однако уточнил, что получил всего 350 рублей вместо ожидаемой тысячи за килограмм.
Ранее кражу советских статуэток за 30 миллионов рублей раскрыли в Москве. О пропаже ценной коллекции из фарфора сообщил проживающий в США профессор Джоржтаунского университета.