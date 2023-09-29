Разнорабочего заподозрили в убийстве женщины в Свердловской области

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По данным регионального главка Следственного комитета России, тело женщины нашли 28 сентября с признаками насилия. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Криминалисты собрали следы и отпечатки, которые помогут установить детали происшествия. Следователи подозревают в убийстве мужчину 30-40 лет.

«Худощавого телосложения, волосы светлые (возможно, рыжие)», - указали его приметы в ведомстве.

Следователи призвали обратиться в правоохранительные органы всех, кто опознал подозреваемого.

По данным издания, женщина купила коттедж недавно. Ее иномарку заметили на съезде с дублера Сибирского тракта на ЕКАД в сторону Кольцова. Автомобиль находился в кювете.

Убитая отправилась в коттедж 26 сентября. Предположительно, она не планировала там оставаться, так как там дома был несовершеннолетний сын.

«На следующий день переживавший из-за долгого отсутствия матери мальчик позвонил своему отцу, который с супругой находится в разводе. Он рассказал, что мамы нет», - сообщили изданию в пресс-службе свердловского главка МВД.

Подозреваемый мог работать у женщины и охранником, и разнорабочим, уточнили в ведомстве.