Разгромившего могилу Маслякова вандала отправили в психиатрическую клинику

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«Задержанный молодой человек 2004 года рождения направлен в психиатрическую лечебницу. Предварительно, там его проверят на вменяемость», - сообщил собеседник агентства.

Накануне днем 19-летний москвич надругался над могилой Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. Злоумышленник вырвал крест , разбросал цветы и переставил фотографии.

Охранники кладбища задержали злоумышленника и вывели с территории, чтобы передать правоохранителям. Семья Маслякова написала заявление в полицию после разгрома могилы.