Разгромившего могилу Маслякова вандала отправили в психиатрическую клинику
Молодого человека, разгромившего могилу телеведущего Александра Маслякова, отправили в психиатрическую клинику на экспертизу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Задержанный молодой человек 2004 года рождения направлен в психиатрическую лечебницу. Предварительно, там его проверят на вменяемость», - сообщил собеседник агентства.
Накануне днем 19-летний москвич надругался над могилой Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. Злоумышленник вырвал крест , разбросал цветы и переставил фотографии.
Охранники кладбища задержали злоумышленника и вывели с территории, чтобы передать правоохранителям. Семья Маслякова написала заявление в полицию после разгрома могилы.