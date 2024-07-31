Раввина из Израиля поймали с «Ксанаксом» в московском аэропорту
Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово обнаружили две упаковки с седативным транквилизатором «Ксанакс» в ручной клади раввина общины горских евреев «Шаарей Кедуша». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Подозреваемым оказался 47-летний Аарон Цадиков. Силовики нашли в его сумке 60 таблеток и шесть блистеров «Ксанакса».
Экспертиза выявила, что в таблетках содержалось 0,0588 грамма вещества алпразолам. Теперь на фигуранта могут завести уголовное дело по статье о контрабанде психотропных веществ, пока что по делу назначена проверка.
Ученики называют Цадикова рассудительным и мудрым человеком, от которого «веет спокойствием и уверенностью», отметил источник канала.
Днем ранее полицейские в Якутии изъяли 1,5 килограмма гашиша у троих мужчин. На допросе стало известно, что один из задержанных купил наркотики через куратора и забрал их в тайнике.