Расстрелявшим семью в Волновахе двум военным дали пожизненные сроки

Военных обвинили в незаконном проникновении в жилище, а также убийстве двух и более лиц, включая малолетних, совершенном общеопасным способом.

«Коммерсант» со ссылкой на материалы дела уточнил, что военные проникли в частный дом семьи Капканец, где расстреляли девять человек из специальных автоматов для бесшумной стрельбы.

В результате погибли глава семьи с женой, два взрослых сына с супругами, двое внуков и дальний родственник хозяина дома. Спустя несколько дней военных задержали.

Своей вины осужденные не признали. Представляющие их интересы адвокаты пообещали обжаловать приговор.

В конце октября в колонии «Белый лебедь» в Соликамске, где содержатся пожизненно осужденные, скончался серийный убийца и маньяк Роман Бурцев. Его признали виновным в убийстве шести детей в возрасте от семи до 12 лет в Ростовской области в первой половине 90-х годов. За то, что Бурцев душил своих жертв, его прозвали каменским Чикатило. Причиной смерти осужденного стало онкологическое заболевание.