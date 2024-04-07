Расстрелянные полицейские в Подмосковье ловили наркосбытчика

«Сотрудники подмосковной полиции разыскивают мужчину, оказавшего вооруженное сопротивление при задержании», - уточнила она.

Волк добавила, что дежурная часть МУ МВД России «Щелковское» Московской области получила информацию о раненом мужчине, которого нашли в деревне Якимово на дороге.

На вызов сразу же выехала группа оперативников. На месте лежали два сотрудника с огнестрельными ранениями из щелковского отдела полиции. Один из силовиков умер до приезда скорой. Второго увезли в больницу.

Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливают следователи и криминалисты. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о первых результатах расследования уголовного дела о покушении на полицейских.