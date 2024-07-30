Рассмотрение второго дела против «крабового короля» отложили на сентябрь

Представитель Фрунзенского районного суда Владивостока заявил агентству, что судья ушел в отпуск. Заседание суда пройдет 16 сентября в 16:00 (09:00 по московскому времени).

Кан уже получил 17-летний тюремный срок по первому уголовному делу - за организацию заказного убийства бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году. «Крабового короля» осудили заочно, так как он скрылся за границей. На одном из заседаний адвокат заявил, что предприниматель умер в Великобритании , но Генпрокуратура назвала это инсценировкой.

По второму уголовному делу Кана обвинили в создании и руководстве преступным сообществом, уклонении от налогов и таможенных платежей, контрабанде стратегически важных ресурсов. Следователи выяснили, что с 2014 по 2019 год рыбопромышленник экспортировал более трех тысяч тонн краба стоимостью 2,6 миллиарда рублей. При этом товар отгружали по цене гораздо выше, чем задекларировали.