Расследование убийства Талькова завершили

«Главк СК России по Санкт-Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении Валерия Шляфмана, концертного директора Игоря Талькова. Он обвиняется в убийстве, совершенном общеопасным способом», - заявили в ведомстве.

Следствие установило, что в 6 октября 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов - Игорем Малаховым - Шляфман причинил смертельное ранение Талькову при попытке застрелить из револьвера Малахова.

Следователи провели значительный объем следственных действий, допросили свыше 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники дворца спорта и сотрудники правоохранительных органов, присутствовавшие на месте происшествия Криминалисты изъяли вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.