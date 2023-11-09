Расследование по делу обвиняемого в растрате экс-замглавы Минтранса завершили
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Минтранса Владимира Токарева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.
Бывшего замглавы министерства транспорта обвинили в растрате средств в особо крупном размере. Речь дет о 700 миллионах рублей. По данным ведомства, Токарев воспользовался своим служебным положением в «составе организованной группы».
«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - уточнили в ведомстве.
Накануне Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о взятке в 1,3 миллиона рублей и превышении полномочий. Он пробудет в СИЗО до 2 января 2024 года.
Следователь во время заседания суда заявил, что Исмаилов и его подчиненный не только получили взятку, но и преследовали предпринимателя. Бизнесмен не хотел возвращать 100 миллионов рублей на приобретение установок для майнинга.