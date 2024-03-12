Расследование хищения более 260 млн рублей у дольщиков завершили в Подмосковье

Фигурантами дела о хищении в особо крупном размере стали Любовь Мазыленко и Евгений Кобышев. По версии следствия, они совершили преступление с 2010 по 2016 год, когда были руководителями ООО «Доходный Дом» и ООО «УК „Деметра“».

Предположительно, в этот период обвиняемые заключали фиктивные договоры купли-продажи квартир по долевому строительству домов в ЖК «Пушкинская слобода», расположенном в селе Братовщина Пушкинского городского округа.

«По уголовному делу признаны потерпевшими и допрошены 185 человек, более 60 свидетелей, проведено более 10 сложных судебно-экономических, бухгалтерских, строительно-технических экспертиз», - отметили в СК.

Объем уголовного дела составил 255 томов. На имущество фигурантов наложили арест.

По инициативе следователей к помощи дольщикам подключился ППК «Фонд развития территорий». Пострадавшим выплатили из фонда более 600 миллионов рублей, что в два-три раза больше похищенной у каждого суммы.

Суд уже признал Мазыленко, Кобышева и их соучастников виновными в организации и участии в преступном сообществе с целью хищения, а также в растрате и легализации незаконно полученных денег. Мазыленко приговорили к 10 годам в колонии общего режима, Кобышева - к 12 годам в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.