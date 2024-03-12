12 марта 2024, 12:05

Расследование хищения более 260 млн рублей у дольщиков завершили в Подмосковье

РИА «Новости»
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Расследование уголовного дела против двух предпринимателей, обвиняемых в хищении более 262 миллионов рублей у дольщиков, завершили в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

Фигурантами дела о хищении в особо крупном размере стали Любовь Мазыленко и Евгений Кобышев. По версии следствия, они совершили преступление с 2010 по 2016 год, когда были руководителями ООО «Доходный Дом» и ООО «УК „Деметра“».

Предположительно, в этот период обвиняемые заключали фиктивные договоры купли-продажи квартир по долевому строительству домов в ЖК «Пушкинская слобода», расположенном в селе Братовщина Пушкинского городского округа.

«По уголовному делу признаны потерпевшими и допрошены 185 человек, более 60 свидетелей, проведено более 10 сложных судебно-экономических, бухгалтерских, строительно-технических экспертиз», - отметили в СК.

Объем уголовного дела составил 255 томов. На имущество фигурантов наложили арест.

По инициативе следователей к помощи дольщикам подключился ППК «Фонд развития территорий». Пострадавшим выплатили из фонда более 600 миллионов рублей, что в два-три раза больше похищенной у каждого суммы.

Суд уже признал Мазыленко, Кобышева и их соучастников виновными в организации и участии в преступном сообществе с целью хищения, а также в растрате и легализации незаконно полученных денег. Мазыленко приговорили к 10 годам в колонии общего режима, Кобышева - к 12 годам в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Преступления Мошенничество Недвижимость Дольщики Следственный комитет России
12 марта 2024, 10:47
Учительница из США забеременела от 12-летнего ученика
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы США предъявили 23 обвинения бывшей школьной учительнице, которая вступала в интимные отношения с несовершеннолетними учениками. Об этом сообщило WMC.

По информации издания, 38-летнюю Алиссу Маккоммон обвинили в совершении 23 преступлений, среди которых - пять случаев растления несовершеннолетнего с отягчающими обстоятельствами, два пункта изнасилования, совершенного авторитетным лицом, два случая давления на свидетеля и другие обстоятельства.

Согласно телефонному разговору, который прозвучал в суде 3 октября, женщину также подозревали в сексуальном насилии над одним из школьников, которому в тот момент было 12 лет. Позднее она заявила, что беременна от него.

Ранее суд в Москве дал американцу 21 год колонии за изнасилование несовершеннолетних сыновей. Мужчина совершал это неоднократно, когда дети приезжали к нему в гости в американский город Хьюстон.

США Суд Преступления Педофилы Школьники Изнасилования
12 марта 2024, 09:50
Квартиру гендиректора медицинской компании ограбили в Подмосковье
РИА «Новости»
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Неизвестные ограбили квартиру гендиректора крупной медицинской компании. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Как стало известно авторам канала, пока мужчина отсутствовал дома, жену бизнесмена вынудили открыть дверь в квартиру и опустошили сейф. Общая сумма ущерба составила приблизительно четыре миллиона рублей.

Сама женщина, к счастью, не пострадала. Стражи правопорядка уже ищут злоумышленников.

Ранее полиция Санкт-Петербурга начала розыск банковского налетчика, который ничего не украл. Злоумышленник распылил газовый баллончик и потребовал у банковских служащих деньги, но те не стали ему ничего отдавать. После отказа он скрылся.

Уголовное дело Ограбления Полиция
12 марта 2024, 05:14
Уголовное дело возбудили по факту двойного убийства в Ленобласти
РИА «Новости»
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Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тел трех местных жителей с огнестрельными ранениями головы. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на представителя регионального управления СК Марию Добрынину.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы обнаружили тела трех человек с огнестрельными ранениями головы в сгоревшем доме в поселке Красносельское Выборгского района Ленобласти. Все погибшие были близкими родственниками.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», 50-летний житель поселка застрелил своих родителей. После этого он покончил с собой.

По версии канала, причиной могли стать жилищные проблемы. Ранее погибшие жили в бараке на несколько семей, но здание признали аварийным и расселили. Семья из родителей и взрослого сына не стала переезжать. Вместо этого они снесли часть барака и построили на его месте новый дом. Суд признал самострой незаконным и постановил выселить жильцов.

Уголовное дело Убийства Ленинградская область Семья
12 марта 2024, 02:07
В Клину осудили предпринимательницу за хищение «сиротских» 32 млн рублей
РИА «Новости»
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Суд в Клину приговорил индивидуальную предпринимательницу к шести годам лишения свободы по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«Она признана судом виновной в совершении 46 эпизодов мошенничества в составе организованной преступной группы», - уточнило ведомство.

По данным следствия и суда, в период с 2017 по 2021 годы она вместе со своими двумя подельниками разработала преступную схему по систематическому хищению бюджетных денег. В сговоре также участвовал директор МКУ «Центр проведения торгов» города Клин.

Осужденная и ее соучастники фальсифицировали коммерческие предложения и экспертные оценки, а затем завышали стоимость квартир, которые муниципальное образование приобретало в рамках госпрограммы «Жилище». Средства на покупку жилья сиротам выделяло подмосковное правительство.

Злоумышленники похитили около 32 миллионов рублей при заключении 46 муниципальных контрактов. Предпринимательница будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Ранее суд в Екатеринбурге приговорил мужчину , который убил таксиста, к 11 годам лишения свободы.

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