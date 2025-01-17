17 января 2025, 08:53

Расследование дела женщины, назвавшей рабочих «русней», завершили в Москве

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Предварительное расследование уголовного дела Яны Джоган, которая оскорбила рабочих по национальному признаку и угрожала им, завершили. Об этом РИА «Новости» рассказала адвокат Елена Пономарева.

Следствие установило, что женщина использовала нецензурную брань в отношении строителя, который делал ремонт в подъезде, и других лиц, заявляя о вражде и наневисти к русским людям. Кроме того, она угрожала мужчинам пистолетом и выстрелила в их сторону холостыми по меньшей мере два раза.

Против 37-летней москвички Джоган возбудили дело по статье о хулиганстве. У нее дома обнаружили пневматическое оружие. Подозреваемая признала вину, сейчас она находится под стражей.

Суд обязал ее выплатить штраф в размере двух тысяч рублей за публичное демонстрирование в социальной сети запрещенной символики.

Накануне журналисты узнали, что жительница Москвы , которая назвала строителей «русней» и угрожала им оружием, может сесть в тюрьму за госизмену.

Суд СИЗО Экстремизм Москва
17 января 2025, 08:39
Адвокат рассказал о любопытной коллизии в деле генерала Попова
РИА «Новости»
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Суд столкнулся с любопытной коллизией во время рассмотрения дела бывшего командующего 59-й армией, генерал-майора Ивана Попова. Об этом «Коммерсанту» сообщил адвокат подозреваемого Сергей Буйновский.

«Представляющий Запорожскую область юрист заявил, что по этому делу регион не считает себя потерпевшей стороной. Попов своими действиями ущерба не нанес. Представитель региона пояснил, что металлоконструкции, о которых идет речь в деле, были не прописанными в бюджете расходами, а гуманитарной помощью», - сказал Буйковский.

Юрист от Запорожской области добавил, что военные в результате действий Попова отразили контрнаступление украинских сил.

Буйковский напомнил, что Минобороны также не имеет к Попову имущественных претензий, поскольку не финансировало поставки металлоконструкций. В делах о мошенничестве наличие пострадавшей стороны является обязательным условием.

Попова задержали в мае 2024 года по подозрению в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он причастен к хищению металлических конструкций на сумму более 114 миллионов рублей.

Суд Адвокаты Военные
16 января 2025, 23:20
Любили борьбу и продавали смартфоны. Что известно о пособниках убийцы генерала Кириллова
РИА «Новости»
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В деле об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова появились два новых фигуранта. Предполагаемых сообщников киллера отправили в изолятор. Чем до ареста занимались Батухан Точиев и Рамазан Падиев, выяснил 360.ru.

За что отвечали Падиев и Точиев Исполнителя преступления Ахмаджона Курбонова силовики задержали почти сразу по горячим следам. Именно он, по их версии, 17 декабря дистанционно привел в действие спрятанное в электросамокате на Рязанском проспекте взрывное устройство мощностью около 500 граммов тротила.

Точиев и Падиев, по словам представителя Следкома России Светланы Петренко, в ноябре сняли для Курбонова комнату в подмосковном хостеле , по пути в которую его и задержали. Ее нашли через интернет, а оплатили деньгами со счета Точиева - их перевел неустановленный пока куратор.

Падиев лично наведался в будущее убежище, снял его на видео изнутри и снаружи, рассчитался и в одном из столичных торговых центров передал будущему террористу ключи.

Что известно о пособниках Курбонова И Точиев, и Падиев состояли в боевом крыле группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхароева*, с которым связаны сообщники напавших на «Крокус Сити Холл».

До переезда в Москву Падиев жил в Карабулаке, занимался ММА и работал в «Перекрестке». В столице поселился в подсобном помещении «Пятерочки» и устроился охранником.

Мужчине 22 год, у него российское гражданство. На заседании об избрании меры пресечения Падиев не признал вину.

По одной из версий, мужчины помогли Курбонову по заданию Службы безопасности Украины, обеспечив не только жильем, но и транспортом.

По другой, незадолго до взрыва с одним из пособников, уже судимым за грабеж, связался знакомый из заграницы и попросил найти выходцу из Средней Азии неприметное жилье без необходимости иметь регистрацию. Он в свою очередь попросил заняться поисками другого выходца из Ингушетии. Так у подрывника появилось жилье в Электроуглях.




Арест пособников Курбонова Оба мужчины - уроженцы Ингушетии, жили в Москве. После теракта ударились в бега. В начале января один из них, Падиев, получил административный арест на 15 суток за неповиновение полицейским и мелкое хулиганство. Возле миграционного центра в Троицке он громко матерился и не реагировал на замечания.

Полицейские задержали Падиева и Точиева в Сибири. Им предъявили обвинение в теракте. Басманный суд заключил подозреваемых под стражу до 17 февраля.

Точиев обосновался в Бутове и торговал смартфонами, в том числе на «Горбушке». В 2015 году стал фигурантом дела о краже телефонов у несовершеннолетних, а через год встал на учет в наркодиспансере.

По неподтвержденной информации, бизнесом земляки занимались вместе. Увлечение у них тоже было одно на двоих - Точиев участвовал в первенстве Москвы по боксу.

*Движение признано террористическим и запрещено в России.

Ингушетия Уголовное дело Терроризм Аресты Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
16 января 2025, 20:20
Суд приговорил 5 участников антиизраильского штурма аэропорта Махачкалы
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Члены семьи Гаджиевых получили до восьми лет колонии за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы 30 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Суд признал Вагаба, Нажмудина, Джамала, Алибека и Вадима Гаджиевых виновными в преступлении по двум статьям. В зависимости от роли каждого мужчины получили от семи до восьми лет колонии общего режима.

Следователи установили причастность 142 человек к погромам. Они повредили имущество аэропорта на сумму более 24 миллиона рублей и ранили не менее 23 работников.

Предварительное расследование завершилось в отношении 135 подозреваемых, семеро объявлены в розыск. К середине января прошли суды над 42 человеками.

Поводом для беспорядков стало предполагаемое прибытие самолета из Тель-Авива с гражданами Израиля. Толпа прорвала оцепление и проникла на стоянку воздушных судов.

Дагестан Суд Приговоры Беспорядки Следственный комитет России
16 января 2025, 19:09
Муж Блиновской на суде назвал своей идеей дробление бизнеса
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Муж блогера Елены Блиновской Алексей сам предложил супруге оформлять каждый ее марафон на отдельное юридическое лицо. Об этом он рассказал в зале Савеловского районного суда, сообщил РЕН ТВ.

По словам Блиновского, после того, как информационные продукты жены стали набирать большую популярность в Сети, они решили дробить бизнес.

«Было принято решение, в том числе со мной, <…> каждый марафон оформлять на отдельное юрлицо. Это я предложил», - отметил он.

Муж «королевы марафонов» подчеркнул, что не хотел уклоняться от уплаты налогов, предполагая, что такие действия могут упростить бухгалтерский учет. Блиновский добавил, что они с женой не учли такое резкое развитие бизнеса и не успевали самостоятельно подбирать квалифицированный персонал.

В ходе заседания 16 января Елена Блиновская полностью признала вину по статьям о неуплате налогов и отмывании денег.

Суд Налоги Блогеры Бизнес Елена Блиновская

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