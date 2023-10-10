Расследование дела об убийстве Татарского завершили

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«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой», - сообщили в ведомстве.

Она обвивается сразу по нескольким статьям УК РФ: «Использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление», «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение смерти человеку» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой».

Также к уголовной ответственности привлекли Дмитрия Касинцева за укрывательство особо тяжкого преступления. Его обвиняют в том, что он позволил Треповой оставаться в своей квартире после теракта, когда ее искали правоохранительные органы.

Само преступление произошло 2 апреля 2023 года. Татарский проводил творческую встречу в одном из кафе Петербурга. Трепова вручила ему гипсовый бюст, который взорвался. Военкор погиб, еще 52 человека пострадали.

Следователи установили, что теракт готовился с территории Украины. Теперь уголовное дело с обвинительным заключением направят в суд.