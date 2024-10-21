21 октября 2024, 08:45

Расследование дела многодетной матери о торговле детьми продлили на 3 месяца

РИА «Новости»
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Предварительное расследование дела о торговле детьми, главной обвиняемой по которому проходит написавшая явку с повинной многодетная мать Юлия Логинова, продлили на три месяца, то есть до 16 января 2025 года. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщил ТАСС.

В середине октября 12 фигурантов дела частично признали свою вину и стали сотрудничать со следствием. Главная обвиняемая - многолетняя мать Юлия Логинова - ранее написала явку с повинной.

Расследование дела начали в декабре 2023 года, когда полиция раскрыла преступную схему, в которой, помимо Логиновой, фигурировала основательница женского приюта Наталья Патока.

По данным следствия, злоумышленники под видом сотрудников благотворительных фондов находили в Сети беременных женщин в сложном положении и предлагали помощь в получении справки на аборт, а в дальнейшем убеждали оставить ребенка.

Особую сложность расследования этого дела, по данным агентства, объясняют большим объемом следственных действий, длительностью судебных экспертиз и сбором материала о личностях обвиняемых.

Суд Дети Москва
20 октября 2024, 20:17
Экс-главу банка «ФК Открытие» обвинили в махинациях с кредитами
Pixabay
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Бывшего главу банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обвинили в финансовых махинациях. Он выдал кредит самому себе на сумму три миллиарда рублей, сообщил «Коммерсант».

«По версии следствия, на такую сумму бывший топ-менеджер успел прокредитовать подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Долг компания не вернула и сейчас находится в стадии ликвидации», - сообщило издание.

Ромаев покинул страну в 2020 году, МВД планирует объявить банкира в международный розыск. Следствие уже подало ходатайство о заочном аресте Ромаева. Его обвиняют по статье УК «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере».

Долги Банки Рубль Кредиты Аресты
19 октября 2024, 22:42
В Татарстане молодой муж убил жену через два дня после свадьбы
Freepik
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СК в Татарстане закрыл дело о двойном убийстве за смертью подозреваемого. Молодой муж убил супругу и ее сестру через два дня после свадьбы, а потом сам погиб на трассе М7. Историю молодой пары рассказал сайт kp.ru.

Алсу и Тимур были знакомы с детства, она ждала его из армии. Тимур сделал предложение своей возлюбленной 11 июня 2021 года, в конце июля прочитали никах. Официальную свадьбу назначили на январь 2022 года.

Все друзья были уверены, что Тимур и Алсу любят друг друга и будут жить долго и счастливо. В конце января сыграли свадьбу, гуляли два дня в доме отца жениха. К вечеру второго дня гости почти разошлись, остались лишь родственники.

Алсу и Тимур уединились, и оставшиеся гости услышали крик. На него прибежала двоюродная сестра невесты и увидела, что Алсу мертва. Ее убил молодой муж. После этого он убил и сестру жены. Потом парень достал из сейфа отцовское ружье и на своем автомобиле уехал в неизвестном направлении.

Парень сбежал в соседний город - Набережные Челны, там он изнасиловал массажистку. Утром полицейские обнаружили труп молодожена в салоне машины на трассе М7. Алсу и Тимура хоронили в один день, но на кладбище их везли в разных машинах. СК прекратил уголовное дело в связи со смертью главного подозреваемого.

Убийства Татарстан Свадьбы СК РФ
19 октября 2024, 22:05
Молодой человек выстрелил в девочку-подростка в Дмитровском округе
Pxhere
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В Подмосковье правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе по девочке-подростку в Дмитровском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Информация о конфликте на Дорожной улице в поселке совхоза Останкино поступила в УМВД 18 октября. Ссора произошла между 18-летним молодым человеком и 16-летней девочкой. Во время потасовки юноша выстрелил в подростка.

«Пострадавшая с телесными повреждениями обратилась в медицинское учреждение. Она опрошена в присутствии законного представителя», - сообщили в полиции.

Правоохранители доставили молодого человека в территориальный отдел и изъяли у него пневматический пистолет.

Накануне в Челябинской области суд приговорил мужчину к девяти годам и восьми месяцам колонии за убийство знакомого. Злоумышленник расстрелял приятеля из-за долга в 30 тысяч рублей.

Стрельба Полиция
19 октября 2024, 21:55
Инспекторов ГАИ в Орле заподозрили в хищении денег у пьяного водителя
РИА «Новости»
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Инспекторов ДПС ГАИ задержали в Орле, их заподозрили в похищении более 2,6 миллиона рублей у нетрезвого автомобилиста. СК завел уголовное дело, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в четверг сотрудники ДПС остановили в Орле автомобиль Mazda, двигавшийся с выключенными фарами. Водитель не остановился и предпринял попытку скрыться, потом бросил автомобиль и сбежал с места происшествия. В СК заявили, что инспекторы ДПС похитили с переднего сиденья деньги в размере 2,6 миллиона рублей.

«Оперативниками собственной безопасности регионального УМВД России проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в пресс-службе.

Ранее цыгане, напавшие на инспектора ДПС в деревне Верхние Осельки в Ленинградской области, сами пришли сдаваться в полицию. СК возбудил уголовное дело по статье о насилии против представителя власти.

Хищения Уголовное дело Россия Водители Деньги Полиция

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