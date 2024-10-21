Расследование дела многодетной матери о торговле детьми продлили на 3 месяца
Предварительное расследование дела о торговле детьми, главной обвиняемой по которому проходит написавшая явку с повинной многодетная мать Юлия Логинова, продлили на три месяца, то есть до 16 января 2025 года. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщил ТАСС.
В середине октября 12 фигурантов дела частично признали свою вину и стали сотрудничать со следствием. Главная обвиняемая - многолетняя мать Юлия Логинова - ранее написала явку с повинной.
Расследование дела начали в декабре 2023 года, когда полиция раскрыла преступную схему, в которой, помимо Логиновой, фигурировала основательница женского приюта Наталья Патока.
По данным следствия, злоумышленники под видом сотрудников благотворительных фондов находили в Сети беременных женщин в сложном положении и предлагали помощь в получении справки на аборт, а в дальнейшем убеждали оставить ребенка.
Особую сложность расследования этого дела, по данным агентства, объясняют большим объемом следственных действий, длительностью судебных экспертиз и сбором материала о личностях обвиняемых.