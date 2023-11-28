Распылившего баллончик в лицо пассажира московского метро задержали менее чем за сутки

Пенсионерка из Челябинска Татьяна Рябова рассказала «360», что ее бессовестно обманули в одном из медцентров. Пожилой женщине предложили пройти ультразвуковое исследование плеча по льготной программе, а потом поставили страшный диагноз — предынфарктное или прединсультное состояние.

«Звонок из частного медицинского центра с предложением пройти у них обследование суставов был вовремя, потому что после падения в гололед у меня сильно болело плечо», - призналась пенсионерка.

УЗИ Рябовой предложили сделать всего за 150 рублей, но после общения с двумя работниками медучреждения и «обследования» тарифы резко изменились. С Татьяной долго разговаривали два специалиста: задавали всевозможные вопросы о ее здоровье, предлагали заполнить множество анкет «по всем существующим диагнозам».

«И в конце концов предложили пройти обследование сосудов шеи. Не дав ознакомиться с текстом заключения этого обследования, мне сказали, что у меня предынфарктное или прединсультное состояние, и что для спасения жизни мне нужно пройти лечение в этом медицинском центре», - рассказала собеседница.

Пенсионерке назначили несколько процедур, на которые ей пришлось взять кредит на 112 тысяч рублей. Рябова подписала все документы, но только потом осознала, что на самом деле произошло.

«За два дня я прошла два массажа, две капельницы, и, наконец, поняла, что меня просто обманули. Прохождение процедур не даст никакого лечебного эффекта при вымышленных диагнозах», - заявила жительница Челябинска.

Она пожаловалась, что размер ее пенсии - около 12 тысяч рублей в месяц, а больше трех тысяч ей приходилось отдавать за кредит. По словам женщины, это очень ухудшило ее жизненное положение.

«Я требую компенсацию понесенных мной расходов», - заключила она.

Ранее в Челябинске задержали четырех организаторов медцентров , которых подозревают в мошенничестве. Они обзванивали пенсионеров и предлагали им бесплатное обследование и «выявляли» опасную болезнь, требующую срочного лечения.