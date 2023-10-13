Распространители порнографии предстанут перед судом в Омске

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Полицейские пресекли незаконный бизнес еще в феврале 2022 года, его организовали двое мужчин 1995 и 1992 года рождения. Старший из них уже находится на скамье подсудимых, в ближайшее время к нему присоединится подельник.

Следствие установило, что последний после разногласий с товарищем стал заниматься съемкой порнографии самостоятельно. В качестве помощника привлек жену, а также нанял двух администраторов.

Через социальные сети мужчина находил моделей для прямых эфиров, завлекая их высоким заработком. Поступавшие за трансляции деньги сначала шли на общий счет, доступ к которому имел только организатор. Позднее он выводил их и распределял между сообщниками.

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