Раскрыты подробности задержания Пашаева

Пашаев заключил контракт с Минобороны и служил в 5-й отдельной мотострелковой бригаде в ДНР. Туда же изначально определили мужа «королевы марафонов», бизнесмена Алексея Блиновского.

Бывшего адвоката задержали в Москве 17 сентября. Против него завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным СК, Пашаев обещал за крупную сумму освободить Блиновского и его жену Елену от уголовной ответственности.

В зоне СВО экс-адвокат получил ранение в результате атаки украинского дрона. Взрывная волна отбросила Пашаева, при падении он повредил поясницу. Теперь он не может нормально ходить.

Также Пашаев лечился после тяжелой контузии. Врачи назначали ему капельницу, таблетки и уколы.