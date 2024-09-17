17 сентября 2024, 08:39

Раскрыты подробности задержания Пашаева

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Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержал Военный следственный комитет, так как подозреваемый является действующим военнослужащим ВС России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пашаев заключил контракт с Минобороны и служил в 5-й отдельной мотострелковой бригаде в ДНР. Туда же изначально определили мужа «королевы марафонов», бизнесмена Алексея Блиновского.

Бывшего адвоката задержали в Москве 17 сентября. Против него завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным СК, Пашаев обещал за крупную сумму освободить Блиновского и его жену Елену от уголовной ответственности.

В зоне СВО экс-адвокат получил ранение в результате атаки украинского дрона. Взрывная волна отбросила Пашаева, при падении он повредил поясницу. Теперь он не может нормально ходить.

Также Пашаев лечился после тяжелой контузии. Врачи назначали ему капельницу, таблетки и уколы.

Уголовное дело Адвокаты Военные Армия Следственный комитет России
17 сентября 2024, 08:49
Задержание банды черных наркологов в Красноярском крае сняли на видео
Пресс-служба МВД
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Правоохранители задержали в Красноярском крае девять членов группировки, подпольно занимавшейся выводом пациентов из абстинентного синдрома. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

Задержанных подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, члены банды черных наркологов за деньги ставили клиентам капельницы с психотропными препаратами. В результате от инъекций погибли три пациента. Группировка работала в Красноярске, Сосновоборске, Канске и Железногорске.

МВД опубликовало видеозапись с задержанием подозреваемых. Во время обысков полиция изъяла документы и медицинские препараты.

«Устанавливается точное число потерпевших от их противоправной деятельности», - отметила Волк.

Ранее из-за антипохмельной капельницы умер житель Москвы. Супруга ушедшего в запой мужчины обратилась за помощью в частную наркологическую клинику.

Ее сотрудники поставили пациенту капельницу с неизвестным раствором, после которой его сердце остановилось.

Наркотики Задержания Видео Полиция Красноярский край
17 сентября 2024, 08:00
Три пациента погибли от капельниц в Красноярском крае
Пресс-служба Следственного комитета
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Девять человек задержали в Красноярском крае после смерти троих пациентов от капельниц. Погибшие страдали от алкогольной и наркотической зависимостей, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.

По данным следователей, группировка незаконно оказывала медицинские услуги на территории региона. Подозреваемые предлагали за деньги выводить пациентов из абстинентного синдрома. Для этого предполагаемые преступники использовали капельницы с психотропными препаратами.

Жертвами злоумышленников стали три человека. Во время обысков у подозреваемых изъяли документы и медицинские препараты.

«В настоящее время следствием устанавливаются иные участники организованной группы, а также пациенты, пострадавшие от их незаконной деятельности», - добавили в СК.

На прошлой неделе житель Москвы умер после антипохмельной капельницы , которую ему поставили сотрудники частной клиники. К врачам обратилась супруга погибшего.

Преступления Врачи Красноярский край
17 сентября 2024, 07:42
Пашаев обещал Блиновскому освободить его и жену от ответственности
РИА «Новости»
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Задержанный экс-адвокат Эльман Пашаев обещал бизнесмену Алексею Блиновскому за крупную сумму освободить его и жену Елену от уголовной ответственности. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Такое предложение, по данным СК, Пашаев сделал Блиновскому в феврале этого года при личной встрече.

«Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства в особо крупном размере», - заявила Петренко.

Бывшего адвоката задержали в Москве. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

На прошлой неделе Пашаев опроверг информацию о задержании Блиновского в зоне спецоперации. Экс-адвокат добавил, что служит с предпринимателем в одной бригаде.

Преступления Следственный комитет России
17 сентября 2024, 07:40
Экс-адвоката Пашаева задержали в Москве. Он получил деньги от мужа Блиновской
РИА «Новости»
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Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве. Об этом утром 16 сентября сообщили в пресс-службе СК. Против экс-юриста возбудили дело о мошенничестве в крупном размере.

«В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - отметили в ведомстве.

По версии следствия, Пашаев в феврале 2024 убедил супруга блогера Елены Блиновской Алексея, что за денежное вознаграждение он освободит семейную пару от ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу. Они договорились о личной встрече, и экс-адвокат получил крупную сумму денег.

Мошенничество Москва Елена Блиновская

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