Раскрыты подробности работы обвиняемого в нападении на Crocus City Hall Фаридуни

Собеседник подчеркнул, что руководство на фабрику практически не приезжает и как набирают сотрудников для работы - неизвестно.

О том, что Шамсидин Фаридуни работал на паркетной фабрике в Подольске, стало известно в ходе заседания Басманного суда Москвы, где обвиняемому избрали меру пресечения.

Одна из жительниц городского округа в комментарии «360» заявила, что сталкивалась с будущим боевиком и даже получила от него серию угроз.

По словам собеседницы, когда она выгуливала собаку, то нетрезвый Фаридуни перекрыл ей дорогу автомобилем, которым управлял. На просьбу дать ей пройти мужчина начал ругаться и сыпать угрозами.

«Сказал, что скоро всем русским [конец]», - пояснила она.

Узнал Шамсидина Фаридуни и охранник Crocus City Hall , который столкнулся с ним за неделю до атаки на концертный зал. По словам сотрудника, мужчина внимательно осматривал фойе и вызвал у него сильное подозрение.

Шамсидина Фаридуни вместе с еще тремя обвиняемыми в нападении на Crocus City Hall, где погибли 139 человек, задержали в Брянской области при попытке бегства. Басманный суд Москвы отправил всех участников нападения в СИЗО на два месяца.