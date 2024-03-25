Раскрыты подробности о составе совершившей теракт в Crocus City Hall группы
Подозреваемый в теракте в Crocus City Hall Шамсидин Фаридуни для совершения атаки вовлек в состав группы подозреваемого Аминчона Исломова. Это произошло не позже января, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
«С целью совершения террористического акта Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова», - указали в сообщении.
По данным ведомства, Диловар Исломов также попал в преступную группировку не позже 11 марта. Басманный суд Москвы арестовал Исломова Исроила - шестого фигуранта уголовного дела о теракте.
Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин в камуфляже устроила расстрел зрителей, собравшихся на концерт группы «Пикник».
Жертвами теракта стали 137 человек. Четверых обвиняемых в теракте арестовали накануне.