Раскрыты подробности о составе совершившей теракт в Crocus City Hall группы

Фигурант дела о теракте в Crocus City Hall Диловар Исломов в 2021 году получил штраф за хищение шоколадок. Об этом говорится в постановления Центрального районного суда Твери, сообщило РИА «Новости».

По данным материалов суда, Исломов проходил по делу об административном правонарушении. Речь идет о мелком хищении чужого имущества, стоимость которого не превышает 1000 рублей. Мужчина украл из магазина несколько шоколадок, общей стоимостью 350 рублей.

«Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей», - указали в документе.

По данным Следственного комитата , Диловар Исломов попал в преступную группировку, которая устроила стрельбу в Crocus City Hall, не позже 11 марта.

У еще одного фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall Далерджона Мирзоева было другое хобби - он занимался борьбой в Новосибирске. По словам соседей, мужчина часто посещал спортивный клуб «Зевс».