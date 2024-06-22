22 июня 2024, 14:22

Раскрыты подробности о подозреваемом в убийстве школьницы в Кузбассе

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Задержанного по подозрению в убийстве 12-летней школьницы в кемеровском городе Топки мужчину зовут Андрей Быков. Он родился и вырос в деревне Малый Корчуган. Об этом в беседе с корреспондентом РИА «Новости» рассказали жители города.

Одна из местных жительниц заявила, что Быков еще в детстве связался с уголовниками и бросил школу. Хотя воспитывался в обычной семье. По ее словам, мужчина достаточно быстро угодил за решетку и провел в колониях в общей сложности около 20 лет, возвращаясь домой только между отсидками.

«Пару месяцев назад мне позвонила подруга и сообщила, что видела Быкова в Малом Корчугане. Он сказал, что приехал на десять дней в отпуск и скоро вернется на фронт, куда попросился из колонии», - рассказала собеседница агентства.

Женщина добавила, что из деревни Быков переехал в Топки и поселился у какой-то девушки. По слухам, он ее сильно избивал.

Также в Сети появилось видео , снятое на Украине с военнопленным, чьи личные данные совпадают с Андреем Быковым. В ходе допроса он заявил, что с 1991 года попадал в колонию несколько раз и последний приговор касался убийства. В заключении он должен был оставаться до 2032 года, но в октябре прошлого года отправился в зону спецоперации по контракту. С передовой мужчина попал в плен. Как сообщил 360.ru осведомленный источник, после освобождения и возвращения в часть мужчина дезертировал и вернулся в Кузбасс.

Тело школьницы со следами насильственной смерти нашли в колодце Топок в минувшую среду, 19 июня. За день до этого девочка не вернулась домой.

Убийства Преступления Мужчины
22 июня 2024, 04:29
Мосгорсуд проверит законность приговора бывшему министру Абызову
РИА «Новости»
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Заседание по апелляционной жалобе на приговор бывшему министру по вопросам Открытого правительства России Михаилу Абызову состоится в четверг, 27 июня. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

«Судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор осужденного Абызова и других фигурантов дела запланировано в Московском городском суде на 27 июня в 10:00», - сообщила собеседница агентства.

В декабре 2023 года Преображенский районный суд Москвы приговорил Михаила Абызова к 12 годам колонии по обвинению в создании преступного сообщества и отмывании денег. Суд также назначил бывшему чиновнику штраф в размере 80 миллионов рублей.

По версии следствия, Абызов с сообщниками в 2012 году создал преступное сообщество с целью завладеть средствами ОАО «СИБЭКО» и ОАО «РЭС». Обманув акционеров, злоумышленники заключили фиктивные сделки. Это позволило им незаконно получить четыре миллиарда рублей.

Суд признал всех обвиняемых виновными. Фигуранты дела получили реальные сроки от пяти до 12 лет лишения свободы.

Мосгорсуд Суд Приговоры Михаил Абызов
22 июня 2024, 00:32
Двое иностранцев изнасиловали женщину в Москве
Freepik
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Двух граждан Узбекистана задержали по подозрению в изнасиловании женщины на северо-западе Москвы. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ.

По предварительной версии, в ночь с 19 на 20 июня двое мужчин напали и изнасиловали незнакомую женщину рядом с жилым домом, расположенным в проезде Стратонавтов. На допросе они признались в содеянном. В рамках расследования их проверят на соблюдение миграционного законодательства.

Следователи будут ходатайствовать перед Тушинским районным судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

Пять иностранцев стали подозреваемыми по делу в изнасиловании 15-летней девочки в Чите. Мужчины напали на школьницу надругались над ней. Их задержали при попытке сбежать из страны.

Уголовное дело Суд Преступления Женщины СК РФ Москва
21 июня 2024, 22:26
Участник захвата заложников в ростовском СИЗО вышел из комы
РИА «Новости»
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Террорист Даниил Камнев, участвовавший в захвате заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, вышел из комы после тяжелого ранения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Во время штурма изолятора 28-летний террорист получил ранение в голову. В течение пяти дней Камнев находился в коме. Сейчас он пришел в себя и может разговаривать. Силовики уже допросили его.

Камнев стал сторонником радикального течения ислама. В СИЗО он попал после приговора за организацию экстремистской деятельности.

Группа террористов, содержавшаяся в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону, в ночь на воскресенье, 16 июня, сбежала из камер и захватила в заложники двух сотрудников изолятора. Преступники вооружились топорами и резиновыми дубинками. Они заявили о своей причастности к «Исламскому государству»* и потребовали предоставить им транспорт и оружие.

Силовики провели штурм изолятора, в ходе которых ликвидировали террористов и освободили заложников. Позже выяснилось, что один из участников захвата в ходе штурма был тяжело ранен, но выжил.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Терроризм Тюрьмы СИЗО Россия Захват заложников в ростовском СИЗО
21 июня 2024, 19:06
Студентов Росунимеда отправили под домашний арест по делу о зачете за взятки
РИА «Новости»
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Бутырский суд Москвы избрал меру пресечения нескольким студентам Российского университета медицины (Росунимед) по делу о зачетах за взятки. Согласно вынесенным постановлениям до 18 августа молодые люди пробудут под домашним арестом, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Студентов Рачу Саркисяна , Халила Бабаева , Муслима Муслимова и Махача Булбова обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, Саркисян вступил в преступный сговор с другими лицами, чтобы не сдавать зачет, а просто купить его без оценки знаний.

На сайте Росунимеда, где учатся студенты, указано, что вуз является одним из ведущих медицинских университетов страны. До декабря 2023 года учебное заведение носило название Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (МГМСУ).

По информации источника Telegram-канала Baza , в минувший четверг по делу о взятках в полицию доставили доцента одного из кафедр вуза.

Два года назад двое студентов собрали с других учащихся деньги «на экзамены», пояснил собеседник Baza. Однако сдали его не все, после чего родственники одного из студентов написали заявление о мошенничестве.

В общей сложности по делу о взятках в университете, по данным Baza, задержали около 30 человек.

Вузы Коррупция Студенты Москва

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