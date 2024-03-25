Раскрыто место жительства обвиняемого в теракте в Crocus City Hall Фаридуни

В комментарии «360» одна из местных жительниц рассказала об угрозах, которые высказывал в ее адрес Фаридуни.

По ее словам, утром она выгуливала собаку, когда ей дорогу перегородила машина с нетрезвым водителем, в котором после она опознала участника террористической группы. Собеседница пояснила, что мужчина спросил у нее о кличке собаки, а на ее просьбу уступить дорогу начал ругаться.

«Потом поехал, остановился, открыл окно и с лицом дьявола сказал, что скоро всем русским [конец]. На фото он похож, но могу ошибаться», - заявила собеседница «360».

Опознал Шамсидина Фаридуни и один из охранников Crocus City Hall. По его словам, за неделю до нападения, он посещал концертный зал и осматривал фойе.

Мужчина добавил, что посетители обычно спрашивали его о том, как пройти в музей или найти гардероб. Но этот подозрительный посетитель не смог сформулировать свой вопрос.

Обвинение в теракте в Crocus City Hall, где погибли 137 человек, предъявили четырем уроженцам Таджикистана: Далерджону Мирзоеву, Шамсидину Фаридуни, Мухаммадсобиру Файзову и Саидакрами Муродали Рачабализоду.

Басманный суд Москвы арестовал всех фигурантов два месяца месяца.