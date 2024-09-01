Раскрыта сумма долга фигуранта дела о взятках в гособоронзаказе

Агентство выяснило, что фигурант уголовного дела не выполнил работы по строительству и реконструкции зданий в военном городке Международного противоминного центра Вооруженных сил России в Нахабине.

Контракт с подрядчиком заключили в 2021 году. Но после трех лет невыполнения работ заказчик подал на исполнителя в суд и потребовал взыскать с него компенсацию. К этому времени долг превысил 1,7 миллиарда рублей, но суд обязал ответчика оплатить еще 300 миллионов неустойки.

Ранее пресс-служба Следственного комитета объявила об уголовных делах против директора частной строительной фирмы и трех бывших сотрудников военно-строительной компании.

Их имена ведомство не раскрыло, но уточнило, что подозреваемые получали взятки при заключении контрактов на проведение работ по ремонту корпусов клиники Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

По решению суда всех фигурантов дела взяли под стражу.