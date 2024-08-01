01 августа 2024, 21:17

Раскрыта роль второго участника дела гендиректора «Военторга»

РИА «Новости»
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Арест до 30 сентября 2024 года назначил Мещанский суд Москвы второму фигунатоу дела о мошенничестве в особо крупном размере в «Военторге». Как сообщила пресс-служба судов российской столицы речь идет о Тимуре Исакове.

Сегодня же суд отправил под стражу генерального директора «Военторга» Владимира Павлова. В ходе заседания своей вины фигурант не признал и подчеркнул, что готов работать со следователями для доказательства своей невиновности.

По версии следствия, Павлов и Исаков вступили в сговор для хищений в рамках реализации государственных контрактов. Глава военторга заключил с предпринимателем контракт на поставку армейских несессеров по завышенной цене с 2019 по 2022 годы.

Компании-производители Исаков контролировал через созданные им фирмы, оставаясь конечными бенифициаром. Общая сумма ущерба, которую причинили заговорщики составила более 400 миллионов рублей.

Хищения Уголовное дело Суд Мошенничество Бизнес Аресты
01 августа 2024, 20:21
«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя
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Адвоката из Бурятии Екатерину И. заподозрили в попытке придушить следователя МВД во время работы с фигурантом уголовного дела. Юрист в комментарии 360.ru объяснила, что только прикоснулась к шее сотрудницы силовых структур, чтобы показать своему клиенту, что такое дактилоскопия. Возбужденное против нее уголовное дело она назвала абсолютно пустым.

Илюшко пояснила, что вместе со следователем работала в СИЗО Улан-Удэ, где находился ее подзащитный, признавший вину по делу о распространении наркотиков. Для расследования необходимо было взять у обвиняемого отпечатки пальцев. Но так как это было его первое уголовное дело, то он начал задавать множество вопросов.

«Ему следователь говорит, что нашли новые пакеты с наркотиками, там могут быть твои отпечатки. Я начала ему объяснять, что нужно провести дактилоскопию. Он начинает спрашивать, что это. Я ему начала объяснять, что есть разные экспертизы, но он все равно недопонял», - рассказала адвокат.

Вся ситуация сильно насмешила следователя. Во время хохота женщина откинула голову назад, чем воспользовалась Екатерина И., чтобы продемонстрировать, как оставляют отпечатки пальцев, прикоснувшись к шее сотрудницы.

Она добавила, что следователь даже раздобыла медицинскую справку о том, что получила ушиб горла. Но проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что никаких травм женщина не получила.

В начале июля в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления отказали. Но прокурор отменил это решение и потребовал привлечь адвоката к ответственности. Екатерина И. добавила, что пока она проходит по делу подозреваемой и уже запросила очную ставку.

Помимо этого, она хочет сделать раскадровку записи с камер наблюдения. Но пока на эти требования получила отказ.

В пресс-службе республиканского главка СК возбуждение дела против адвоката подтвердили. Там пояснили, что юриста подозревают в угрозе причинения вреда здоровью, совершенной в отношении следователя с применением насилия, не опасного для жизни.

В ведомстве заявили, что пострадавшей причинили физическую боль. В ближайшее время адвокату предъявят обвинение и изберут меру пресечения, заключили в пресс-службе.

Уголовное дело Адвокаты Россия Следственный комитет России Бурятия
01 августа 2024, 18:36
Суд отпустил из-под домашнего ареста вдову расчленненого рэпера Картрайта
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Обвиняемой по делу об убийстве и расчленении трупа рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марине Кохал изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом 360.ru рассказала представляющая интересы обвиняемой адвокат Ирина Скурту.

Она подчеркнула, что считает решение суда справедливым и рассматривает его как очередной шаг к полному оправданию своей подзащитной.

«Пятый год пошел позавчера этому делу. Подозрения все никак не могут подтвердиться. Она не должна сидеть ни под стражей, ни под домашним арестом. Это справедливое решение суда», - заявила Скурту.

Адвокат добавила, что Кохал не может общаться с матерью, так как она тоже проходит по уголовному делу, но теперь сможет забрать к себе ребенка, который все это время находился у опекуна.

О смерти рэпера Энди Картрайта стало известно в июле 2020 года. В квартире, где артист жил вместе с женой Мариной Кохал, нашли его расчлененный труп. Супруга заявила, что рэпер умер от передозировки наркотиков. Она решила, чтобы не очернять его память, скрыть эту информацию от фанатов, и для этого расчленила труп на 15 частей и готовилась вынести останки.

До мая 2022 года Марина Кохал находилась в следственном изоляторе по обвинению в убийстве. По версии следствия, супруга ввела артисту лекарственный препарат, а после задушила из ревности. К расчленению трупа она привлекла свою мать.

Уголовное дело Убийства Суд Адвокаты Аресты
01 августа 2024, 17:39
СК запросил заочный арест экс-адвокату Новикову за госизмену
РИА «Новости»
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Следователи подали ходатайства об аресте трех мужчин, проходящих обвиняемыми по делу о государственной измене. Это следует из картотеки дел Лефортовского городского суда.

Анкетные данные двух фигурантов совпадают именами и фамилиями бывшего адвокатом и игрока «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова* и ранее занимавшего пост вице-президента «Газпромбанка» Игоря Волобуева*. Третьим обвиняемым стал Дубинин А.С.

«Зарегистрированы материалы об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу Дубинина А. С., Волобуева И. М., Новикова И.С.*», - говорится в картотеке.

Фабула обвинений не раскрывается в связи с грифом секретности расследования.

В начале июня Гагаринский суд Москвы вынес заочный приговор в 8,5 лет колонии общего режима для бывшего адвоката Ильи Новикова* по делу о распространении недостоверных сведений о российской армии.

В материалах дела говорится, что экс-юрист дал интервью с ложными сведениями о действиях российских военных. Новиков* уехал из России в начале 2022 года.

*Илья Новиков - признан в России иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов и террористов.

*Игорь Волобуев - признан в России иностранным агентом.

Суд Россия Аресты Следственный комитет России
01 августа 2024, 17:11
Экс-журналистку «Ведомостей» Гончарову признали виновной в убийстве сожителя
РИА «Новости»
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Суд присяжных единогласно признал бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову виновной в убийстве экс-сожителя Алексея Самусева, но объявил ее заслуживающей снисхождения. Об этом сообщил «Коммерсант».

Согласно материалам уголовного дела, 28 сентября 2022 года Самусев, его друг Максим Валиулин и Гончарова вместе выпивали. Между ними возникла ссора, и Гончарова несколько раз ударила бывшего сожителя ножницами. Одна из ран оказалась смертельной.

Журналистке предъявили обвинение в убийстве, но она не признала вину и заявила, что только защищалась. Ее адвокат Александр Гаранин настаивал, что у подзащитной зафиксировали синяки и порез, а убитый, будучи ранее трижды судимым, много раз ее избивал.

Гособвинение при этом настаивало, что на орудии убийства не было отпечатков пальцев и других биологических следов Самусева, а Валиулин дал показания, что не видел у друга в руках ножниц.

«Я не желала смерти Алексею и испытала сильный шок, когда после первого допроса оперативник сообщил мне, что он после операции умер. Я рассчитывала, что он тоже даст показания», - заявила Гончарова в последнем слове.

Приговор по этому делу вынесут 19 августа. По Уголовному кодексу , если присяжные признали подсудимого заслуживающим снисхождения, суд не вправе назначить ему наказание строже двух третей от максимального срока.

В мае жительницу Удмуртии приговорили к восьми годам за убийство сожителя.

Убийства Суд

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