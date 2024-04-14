14 апреля 2024, 17:18

Раскрыта личность стрелка из петербургского ресторана «Мясо и хлеб»

РИА «Новости»
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Ранившим в ногу из травматического пистолета и избившим официантку в ресторане «Мясо и хлеб» на улице Ворошилова в Санкт-Петербурге оказался бывший помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Сенин. Об этом сообщило издание 78.ru.

По данным журналистов, мужчина пришел в ресторан в минувшую пятницу, 12 апреля, и с порога начал угрожать посетителям и сотрудникам заведения травматическим пистолетом.

В попытке успокоить дебошира ранение ноги получил 44-летний гость. Молодую официантку бывший помощник народного избранника оттаскал за шею.

Редакция опубликовала видео с моментом нападения и дебошем буйного посетителя.

Скрутили вооруженного мужчину прибывшие на место сотрудники полиции. Оружие у Сенина забрали.

В пресс-службе главка МВД сообщили, что после дебоша в заведении общественного питания завели уголовное дело о хулиганстве.

По данным журналистов, ранее экс-помощник депутата уже попадал в поле зрения правоохранителей по уголовным делам о наркотиках, мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью. Криминальный багаж не помешал ему получить благодарность от областного парламента за безупречную работу.

В конце февраля сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу около ресторана на Лесной улице Москвы нетрезвого мужчину. По словам сотрудников заведения, стрелок вышел из заехавшей на территорию дворика заведения машины с громкой музыкой. После этого нетрезвый пассажир достал пистолет иначал палить в воздух.

Санкт-Петербург Уголовное дело Стрельба МВД РФ Рестораны
14 апреля 2024, 15:37
Суд арестовал облившего прохожих химической жидкостью в Щелкове мужчину
РИА «Новости»
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Суд в Щелкове отправил под арест мужчину, обвиняемого в нападении и обливании едкой жидкостью несовершеннолетней девушки и женщины в поселке Монино городского округа Щелково. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

В ходе допроса фигурант дал признательные показания, ему предъявили обвинение по статье о хулиганстве.

«По ходатайству следствия суд избрал в отношении жителя поселка Монино меру пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в ведомстве.

Следователи провели с обвиняемым ряд следственных действий, в том числе опознание. Специалисты назначили судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и химическую экспертизы.

Вечером 10 апреля в Монине мужчина напал на молодую девушку и женщину и облил их ярко-красной жидкостью. Пострадавшую женщину увезли в больницу с ожогами лица, а девушка почти не пострадала. СК публиковал кадры допроса фигуранта.

Суд Больницы Мужчины Следственный комитет России
14 апреля 2024, 12:58
Блогеру Портнягину изберут меру пресечения 15 апреля
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Суд изберет автору YouTube-канала «Трансформатор» и предпринимателю Дмитрию Портнягину меру пресечения в ближайший понедельник, 15 апреля. Бизнесмен проходит обвиняемым по уголовному делу о неуплате налогов на 124 миллиона рублей. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил представляющий его интересы адвокат Михаил Мушаилов.

Юрист подчеркнул, что его подзащитный полностью признал свою вину и погасил задолженность вместе с накопившимися штрафами в минувшую пятницу, 12 апреля «Он полностью признал вину в неуплате налогов и сумму ущерба 124 миллиона рублей полностью возместил еще позавчера», - заявил Мушаилов.

Погашение задолженности Портнягина подтвердил подмосковный главк СК. В ведомстве заявили, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации преступных денежных средств завели против предпринимателя и его супруги.

По версии следствия, с 2018 по 2020 годы пара не заплатила налоги на 124 миллиона рублей, из которых 91 миллион вывели на счета неизвестных фирм. По долгу накопились штрафы в 64 миллиона рублей.

Весь ущерб подозреваемые оперативно возместили.

Сам Портнягин заявлял, что основной долг погасил еще в 2022 году, а решение о штрафе обжаловал в арбитражном суде. Но после заведения уголовного дела погасил всю задолженность.

Штрафы Уголовное дело Суд Налоги Блогеры
14 апреля 2024, 04:16
В Волгодонске подожгли машину боксера Дмитрия Кудряшева
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В Ростовской области неизвестный облил чем-то, а после поджег припаркованный автомобиль известного боксера и депутата Волгодонской городской Думы Дмитрия Кудряшева. Спортсмен поделился подробностями происшествия с «Известиями».

«Я на тренировке был, ребята младшие забежали, говорят, Дмитрий Александрович, ваша машина горит. Я выбежал, начал тушить», - сообщил боксер.

По его словам, он припарковал свой BMW X7 рядом со спортивным залом. Злоумышленник поджег его машину, когда он уже закончил тренировку и сидел в раздевалке. Кудряшов добавил, что поджигатель знал, что в пятницу он будет находиться в спортзале.

Запись с камер видеонаблюдения опубликовало информагентство «Блокнот Волгодонска». На кадрах видно, как неизвестный поджег машину спортсмена, а потом скрылся с места преступления.

Правоохранители уже выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее во Владимирской области возбудили уголовное дело после попытки поджога правительственного здания. Сотрудники ФСБ и Росгвардии оперативно задержали злоумышленника, которым оказался 24-летний житель Владимира.

Спортсмены Поджоги Бокс Машины Полиция
14 апреля 2024, 00:08
Брат погибшей Салтанат Нукеновой рассказал, от кого узнал о ее гибели
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Брат погибшей жены экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева Алибек признался, что узнал о смерти своей родственницы, Салтанат Нукеновой, от ее подруги. Подробностями он поделился с «Известиями».

По его словам, ему позвонила подруга сестры, которая стала спрашивать о том, где сейчас находится Салтанат. Позже она скинула ему сообщение, что Бишимбаев ее убил.

«Поехал к ней. Звонил, не дозвонился. Потом уже, когда я не достучался, когда к ней домой приехал и позвонил в полицию, сообщил, что получил такое сообщение», - сообщил Алибек.

Мужчина признался, что не хотел верить в смерть сестры. Родителям он все рассказал только после того, как приехал в гастроцентр в ресторан, где она была забита насмерть.

По словам Алибека, нужно изменить общественное сознание, чтобы женщины не боялись признаться, что мужья их бьют. Если говорить о его сестре, то один раз она уже пыталась уйти от мужа, но он уговорил ее вернуться домой. Салтанат приехала и увидела на кровати в спальне следы измены.

Мужчина также отметил, что уже запустили петицию о принятии закона об ответственности за семейное и бытовое насилие.

Бывший чиновник забил свою жену до смерти, но свою вину в суде не признал, заявив, что причиной ее гибели стало падение с высоты собственного роста. При этом по делу погибшей Салтанат Нукеновой появились новые подробности благодаря исследованиям Алматинского института судебных экспертиз.

Казахстан Убийства Женщины Избиения

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