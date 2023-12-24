Раскрыта личность просившей подругу о помощи убитой девушки в центре Москвы

Конфликт, по версии канала, возник из-за повышения цены за услуги, о которой заявила девушка. По телефону она назвала одну сумму, но после приезда клиента в квартиру увеличила стоимость. Недовольный мужчина схватился за нож и нанес ей несколько ударов.

Перед нападением эскортница успела набрать подруге по видеосвязи, продиктовала адрес и попросила вызвать полицию, чтобы утихомирить буйного клиента. К моменту визита правоохранителей мужчина уже расправился с девушкой.

После задержания криминалисты выяснили, что подозреваемый в 2010 году ограбил двух сотрудниц сферы интим-услуг в Санкт-Петербурге. Когда женщины пытались его задержать, то он схватился за нож и жестоко расправился с ними.

Суд отправил мужчину на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу, где он провел 13 лет. На свободу осужденный за двойное убийство вышел в 2023 году и расправился с новой эскортницей.

По данным следствия, после убийства девушки мужчина пытался покончить с собой. Но прибывшие на место полицейские доставили его в больницу. В ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение в убийстве.