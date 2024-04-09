Раскрыта личность напавшего на полицейских в Подмосковье

Нападение на сотрудников полиции в Щелкове произошло в минувшее воскресенье, 7 апреля. Волк заявила, что стрельбу по правоохранителям открыл наркокурьер в момент задержания.

Она добавила, что раненые успели передать сообщение в дежурную часть. Прибывшие на место оперативники обнаружили двух коллег. Один из пострадавших скончался еще до приезда скорой помощи.

Представитель ведомства обратилась ко всем, кто знает, где скрывается подозреваемый, передать информацию в оперативные службы. Она добавила, что объявленный в розыск мог сохранить оружие, поэтому с ним не нужно вступать в диалог и задерживать самостоятельно.

Она напомнила, что в результате нападения один из сотрудников полиции погиб, другой получил тяжелые ранения. Следователи завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения. Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию», - заявила Волк.