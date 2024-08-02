02 августа 2024, 15:37

Раскрыта фабула уголовного дела лишенного статуса сенатора Савельева

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Лишенный статуса члена Совета Федерации и задержанный силовиками на выходе из здания верхней палаты российского парламента Дмитрий Савельев стал фигурантом уголовного дела об организации приготовления к убийству. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что в августе 2023 года Савельев поручил организовать убийство московского предпринимателя и попросил знакомого найти киллера.

Для привлечения занимающего пост члена Совета Федерации Савельева к ответственности генеральный прокурор Игорь Краснов обратился с представлением о снятии с сенатора неприкосновенности. Этот запрос верхняя палата парламента удовлетворила.

Криминалисты задержали Савельева на выходе с заседания в пятницу, 2 августа. Задержанный работал в СФ с 2016 года, куда перешел из Госдумы.

О подготовке ликвидации бизнесмена стало известно сотрудникам правоохранительных органов, которые в рамках оперативных мероприятий инсценировали убийство. Получивший информацию, что бизнесмена больше нет, Савельев передал своему знакомому деньги для вознаграждения исполнителя.

Совет Федерации РФ Уголовное дело Убийства Следственный комитет России
02 августа 2024, 13:15
Пожелавшего стать наемником ВСУ россиянина приговорили к 6,5 года колонии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Приговор в 6,5 лет колонии строгого режима получил россиянин, пытавшийся выехать из России на Украину для пополнения рядов наемников украинской армии. Как сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю, мужчину задержали на границе в июле прошлого года.

Следователи завели против задержанного уголовное дело о государственной измене. Верховный суд Республики Крым признал фигуранта виновным и приговорил его к шести годам и шести месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Кроме того подсудимого обязали выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Попытка адвокатов несостоявшегося наемника обжаловать приговор полностью провалилась. Третий апелляционный суд общей юрисдикции Сочи оставил решение Верховного суда Крыма без изменений. Приговор вступил в законную силу.

В конце июля житель Санкт-Петербурга получил 10 лет колонии по обвинению в государственной измене. По версии следствия, он готовился примкнуть к украинским боевикам, а перед этим собирал координаты промышленных объектов города для наведения беспилотника.

Уголовное дело Суд Крым ФСБ
02 августа 2024, 13:07
Адвокат рассказал о планах «лесопаркового маньяка» после освобождения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Челябинской области вышел на свободу Алексей Корочкин, прозванный «лесопарковым маньяком». Он отбыл 20-летний срок, но своей вины в преступлениях не признал. Его адвокат Дмитрий Кривошеев заявил 360.ru, что потребует возобновить дело из-за новых обстоятельств.

Вины Корочкин по-прежнему не признал и решил подать апелляцию. Кривошеев объяснил, что для этого нужно добиться возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам и отмены приговора.

«Это делается через прокуратуру. Если прокуратура упрется, с этим ничего не сделаешь. Будем возобновлять этот процесс. То есть я это уже делал, нам отказали. Будем повторять», - заявил адвокат.

Он уточнил, что следователи возбуждали два дела. По одному Корочкину вынесли приговор. Второе приостановили в связи с неустановлением лица и сдали в архив.

«Есть второе дело, которое лежит в архиве. По поводу убийства остальных шести. <…> Такая вот бредовая ситуация - преступление совершено одним и тем же лицом, но приговор в отношении Корочкина и другое дело, где не установлено лицо», - заявил защитник.

Осужденный отбывал наказание в ИК-6 Копейска. В 2004 году его признали виновным в двух эпизодах из серии убийств и изнасилований в одном из парков Челябинска. По версии следствия, бывший военный, охранник ЮУрГУ Корочкин нападал на влюбленные пары. В СМИ его прозвали «лесопарковым маньяком».

Защитник подтвердил, что утром 2 августа Корочкин освободился из колонии. Он полностью отбыл 20-летний тюремный срок. Кривошеев сообщил, что мужчина пока не готов общаться с прессой.

Уголовное дело Убийства Преступления Тюрьмы Приговоры
02 августа 2024, 13:02
Мужчина погиб от рук двух женщин в Сочи
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Две туристки на набережной в Сочи убили мужчину, после чего сбросили окровавленное тело на пляж. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Позднее труп обнаружили другие отдыхающие. Очевидцы отметили, что после убийства женщины продолжили гулять за ручку по курорту. Полицию к месту ЧП вызвали шокированные отдыхающие.

По предварительным данным, жертвой стал 45-летний мужчина. Правоохранители по подозрению в убийстве по горячим следам задержали 30-летнюю жительницу Смоленской области и 20-летнюю девушку из Подмосковья. Свидетели видели, как они сначала громко ругались с жертвой, после чего нанесли ему множественные ножевые ранения и сбросили с подпорной стены на пляж в Вардане.

Ранее житель Московской области отрезал девушке голову , попытался сбежать и попал под машину. Подозреваемый находится в больнице в тяжелом состоянии.

Убийства Сочи Женщины Мужчины
02 августа 2024, 12:45
Участнику захвата ростовского СИЗО вынесли приговор по первому делу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Южный окружной военный суд приговорил Даниила Камнева, выжившего захватчика заложников в ростовском СИЗО-1, к 23 годам колонии за подготовку теракта в Кисловодске. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мужчину признали виновным в подготовке взрыва в здании ОМВД Кисловодска в 2021 году, участии в экстремистской группировке «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*, финансировании терроризма и хранении взрывчатых веществ. Он признал вину. Прокурор просил назначить 28 лет лишения свободы.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Камневу 23 года лишения свободы», - объявил судья.

В июне мужчина вместе с другими заключенными участвовал в захвате двух заложников в ростовском СИЗО-1 - начальника областного УФСИН и младшего инспектора. Большинство преступников ликвидировали. Камнев получил серьезные ранения и впал в кому, но выжил.

После выписки из больницы его увезли в Таганрог.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Уголовное дело Суд ФСИН Терроризм Преступления Приговоры СИЗО Захват заложников в ростовском СИЗО

Новости по теме