Раскрыт диагноз разгромившего могилу Маслякова вандала

По его авторов, у 19-летнего москвича аутизм. Из-за своего диагноза молодой человек не употреблял ни алкоголь, ни наркотики.

После неадекватного поведения на кладбище подозреваемого в вандализме отправили психиатрическую лечебницу с обострением, добавили авторы канала.

Злоумышленник вырвал крест, раскидал цветы и унес фотографии. Окружающие попытались остановить его, но тот никого не слушал.

На просьбу одного из мужчин «стоять на месте» юноша ответил «нет» и сбежал. Дебошира поймали, вывели с территории кладбища и передали полиции. Против него возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Однокурсники задержанного по колледжу рассказали, что их пугало его странное поведение и срывы во время учебы.