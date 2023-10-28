Расчленившего тело матери москвича отправили в СИЗО

По данным следствия, в начале августа 50-летний мужчина во время ссоры ударил кулаком по голове свою 76-летнюю мать. В результате женщина скончалась. После сын перенес тело в ее комнату и оставил там на три недели.

Затем злоумышленник завернул труп в линолеум и вынес его за гаражи на улице Касимовская. Там он отчленил голову и закопал останки в землю.

О преступлении мужчина рассказал знакомому, будучи пьяным. А тот обратился к правоохранителям.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«Расследование на контроле в прокуратуре», - подчеркнули в ведомстве.

Как стало известно «360» , перепалки у подозреваемого возникали и с постояльцами дома. Женщина из соседней квартиры рассказала, что подозреваемый всегда вел себя агрессивно. На него нередко писали заявления в полицию. Кроме того, ранее он избил одного из жильцов подъезда, а другим угрожал расправой.