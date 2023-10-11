Расчлененное тело женщины нашли в квартире на северо-западе Москвы

Четырех человек расстреляли на даче в Якутии

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В городе Мирном возбудили уголовное дело об убийстве. Тела четырех человек нашли в дачном доме, сообщило Следственное управление СКР по Республике Саха (Якутия).

Поздно вечером в доме на дачном участке в Мирном нашли тела мужчин 1978 и 1981 годов рождения и женщин 1986 и 1987 годов рождения с огнестрельными ранениями. Первый отдел по расследованию особо важных дел возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК России «Убийство двух или более лиц». Правоохранители установят их личность, мотивы и обстоятельства гибели. Прокуратура республики взяла расследование на контроль.

Убийство произошло на Плотинной улице, сообщил Telegram-канал Shot. Тела жертв лежали в разных частях дома - в коридоре, гостиной и спальне. Одной из женщин стреляли в спину, остальные получили пули в грудь и живот. Правоохранители нашли на месте преступления шесть гильз калибра 12 миллиметров.

В Приморье суд приговорил двух человек к 19 и 21 годам тюрьмы за убийство 2005 года. Женщина зарезала собутыльницу, а ее сожитель избавился от свидетелей.