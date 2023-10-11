Расчлененное тело женщины нашли в квартире на северо-западе Москвы
Уголовное дело возбудили после убийства женщины на улице Фабрициуса на северо-западе Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета столицы.
По предварительным данным, 11 октября в ванной комнате квартиры в жилом доме обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. На месте происшествия нашли пакеты с частями тела потерпевшей и предполагаемое орудие преступления.
Следователи и криминалисты СК начали расследование обстоятельств произошедшего.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 стать 105 Уголовного кодекса Российской Федерации („Убийство“)» - уточнили в ведомстве.
Ранее 18-летний молодой человек забил до смерти своего знакомого в Москве. Мужчины делали вместе ремонт в квартире жилого дома на Зеленом проспекте. Пострадавшему нанесли не менее шести ударов ножом.