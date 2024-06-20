Раненный при задержании подозреваемый в убийстве на западе Москвы пришел в себя

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Предполагаемый киллер получил ранение после оказания сопротивления сотрудникам полиции, которые задержали его на Аминьевском шоссе. В тяжелом состоянии подозреваемого передали медикам.

«Он вышел из комы», - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о состоянии получившего ранение подозреваемого в убийстве.

По предварительным данным, жертвой вероятного подозреваемого стал известный в кругах московских скейтеров Константин Балишанский. Его тело с огнестрельными ранениями нашли 6 июня на улице Алексея Свиридова.

Свидетели происшествия в беседе с 360.ru рассказали, что вооруженный мужчина устроил беспорядочную стрельбу, а после сбежал во дворы.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, подозреваемый открыл огонь. Правоохранители использовали табельное оружие и ранили мужчину.

По данным столичной прокуратуры , приоритетной версией убийства рассматривается конфликт, возникший на почве ревности. Следователи нашли в квартире подозреваемого магазины от автомата Калашникова и военную форму. Ведомство завело уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.